تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال يتعارض مع السياسات العامة

ووفقاً لإدارة العلاقات العامة التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، فإن هيئة الرقابة التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، قد عقدت جلستها صباح هذا اليوم - السبت - برئاسة محسن رضائي.

في جلسة اليوم، التي أقيمت لبحث منافاة لائحة تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال، في البداية تم تقديم تقرير عن مطابقة مشروع القانون مع السياسات العامة للنظام من قبل اللجنة الاقتصادية والتجارية والإدارية لأمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، ثم قام أعضاء هيئة الرقابة بدراسة مواد وبنود مشروع القانون هذا.

وبعد إبداء الموافقين والمعارضين وجهات نظرهم فضلا عن بيان وجهات نظر السلطة التشريعية، والتي قدمها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، اعتبر أعضاء هيئة الرقابة العليا، الفقرة الف من المادة 1 و المادة 4 و 8 ، فضلا عن المادة 5 من مشروع القانون، تتعارض مع السياسات العامة للاقتصاد المقاوم والفقرة ب من المادة 2 تتعارض مع السياسات العامة للأمن الاقتصادي.

و صرح رضائي: لا يعني الإعلان عن عدم المطابقة أو منافاة المواد والفقرات من المشاريع واللوائح المصادق عليها او قيد التصويت في مجلس الشوري الاسلامي انها مرفوضة تماما، ولكن بعد إعلان المنافاة، فإن هيئة الرقابة العليا ولجان مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس الشوري الاسلامي ستعمل ومن خلال عقد اجتماعات مشتركة لتعديل مشروع القانون.

انتهي** 2344

