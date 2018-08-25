ايرانية تتقلّد الفضية في الكاراتيه

وكانت منافسات الكاراتيه قد بدأت اليوم السبت للدورة الثامنة عشرة لبطولة آسيا 2018 حيث نجحت اللاعبة حميدة عباسعلي الايرانية بتقلُّد الميدالية الفضية بعد تفوق اللاعبة «ايومي» اليابانية عليها بنتيجة 2 مقابل واحد.

وكانت حميدة عباسعلي قد تغلبت علي منافستها الاوزبكية «اي بي بي اخمدوا» في اللعبة السابقة المؤهلة الي النهائي في نفس الوزن.

علماً بأنّ منتخب ايران للكاراتيه شارك في 8 أوزان في منافسات السيدات ومنافسات الرجال وسيلتقي اليوم الايراني «سجاد غنج قارون» في وزن 84 كيلوغراماً بمنافسه الفيتنامي للحصول علي ذهبية هذا الوزن.

انتهي** ع ج** 1718

