قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

طهران/ 25 آب/ اغسطس/ ارنا - أعلن مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية، عن طلب القطريين بزيادة حركة المرور بين ميناء بوشهر وميناء حمد في قطر.

و قال هادي حق شناس، إن قطر كانت قبل الحظر السعودي والإماراتي، تؤمن بضائعها من هاتين الدولتين، لكنها طلبت الآن زيادة عبور خطوط الملاحة البحرية بين إيران وقطر لتعزيز التجارة بين البلدين.
وقال مساعد مؤسسة المواني: نظرا لأن قطر تخضع للحظر من قبل الإمارات والسعودية، أبلغناهم بامكانية الاستفادة من ميناء بوشهر لتصدير واستيراد بضائعم، وحاليا يتم جزء من هذا العمل، و علي وجه التحديد، يتم نقل جزء من الإنتاج الزراعي من بوشهر إلي ميناء حمد في قطر.
وأكد مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية: يمكن نقل البضائع العابرة من تركيا والدول المجاورة الأخري إلي موانئ قطر باستخدام خطوط الشحن المناسبة من ميناء بوشهر.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

قطر

الخطوط البحرية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

معظم المشاهدات

قاسمی: مبلغ الـ 18 ملیون یورو المخصص من قبل اوروبا لایران لا علاقة له بالحزمة الاقتصادیة المقترحة

قاسمی: مبلغ الـ 18 ملیون یورو المخصص من قبل اوروبا لایران لا علاقة له بالحزمة الاقتصادیة المقترحة

قاسمي:من يدعم المعتدين بالسلاح يجب ان يتحمل مسؤولية جرائمهم

قاسمي:من يدعم المعتدين بالسلاح يجب ان يتحمل مسؤولية جرائمهم

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

بالتزامن مع اليوم الثاني لاسبوع الحكومة

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

باحث واكاديمي عراقي: العقوبات ضد ايران ستؤثر علي العراق

باحث واكاديمي عراقي: العقوبات ضد ايران ستؤثر علي العراق

أحدث الأخبار

ايران تستضيف دوري الامم 2019 للكرة الطائرة

ايران تستضيف دوري الامم 2019 للكرة الطائرة

ارتفاع حصیلة انهیار المبان السكنیة فی مشهد الي 11 قتیل

ارتفاع حصیلة انهیار المبان السكنیة فی مشهد الي 11 قتیل

ايران في طليعة الدول الحائزة علي المعايير المكتبية العالمية

ايران في طليعة الدول الحائزة علي المعايير المكتبية العالمية

ايران: المطالبة باعدام نشطاء سياسيين بالسعوديه امر موسف

ايران: المطالبة باعدام نشطاء سياسيين بالسعوديه امر موسف

الايراني كنج زاده يفوز بذهبية الكاراتيه

آسياد 2018

الايراني كنج زاده يفوز بذهبية الكاراتيه

موضوعات مرتبط