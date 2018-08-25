قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

و قال هادي حق شناس، إن قطر كانت قبل الحظر السعودي والإماراتي، تؤمن بضائعها من هاتين الدولتين، لكنها طلبت الآن زيادة عبور خطوط الملاحة البحرية بين إيران وقطر لتعزيز التجارة بين البلدين.

وقال مساعد مؤسسة المواني: نظرا لأن قطر تخضع للحظر من قبل الإمارات والسعودية، أبلغناهم بامكانية الاستفادة من ميناء بوشهر لتصدير واستيراد بضائعم، وحاليا يتم جزء من هذا العمل، و علي وجه التحديد، يتم نقل جزء من الإنتاج الزراعي من بوشهر إلي ميناء حمد في قطر.

وأكد مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية: يمكن نقل البضائع العابرة من تركيا والدول المجاورة الأخري إلي موانئ قطر باستخدام خطوط الشحن المناسبة من ميناء بوشهر.

انتهي** 2344

