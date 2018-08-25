إستئناف تصدير الكهرباء الي العراق وباكستان وأفغانستان

وخلال موتمر بمناسبة اسبوع الحكومة اُقيم في محطة «برند» لإنتاج الطاقة (جنوب غرب طهران) أعلن أردَكانيان عن إستئناف تصدير الكهرباء الي دول الجوار والتزامها بعهودها في مجال الطاقة مع هذه الدول.

وعن تسديد العراق لديونه المتعلقه باستيراده السابق للكهرباء من ايران أشار الوزير الي بدء الجانب العراقي بتسديد ديونه تدريجياً معرباً عن أمله بأن يتم الاسراع في هذا التسديد.

كما صرّح أردَكانيان بإمكانية استيراد كهرباء من تركمانستان وأرمينيا الي البلاد إذا تطلبّت الحاجة.

وأعلن الوزير عن تأسيس ايران 25 محطة كهرباء جديدة لتوفير 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء مؤكداً علي ضرورة التدقيق في نوعية إدارة استهلاك المياه والكهرباء في قطاعات الصناعة والزراعة والإستهلاك المنزلي.

انتهي** ع ج** 1718

