مرادي يحطم الرقم القياسي العالمي ويفوز بذهبية رفع الاثقال

و إنطلقت منافسات المجموعة A وزن 94 كغم ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في جاكرتا، صباح اليوم السبت بمشاركة 10 رباعين، من إيران (رباعين) وأفغانستان وتايلاند وكوريا الجنوبية وتايوان وقطر وقرغيزيا و السعودية والهند في قاعة جي اكسبو في جاكرتا.

وبعد ان سجل الرباع الايراني سهراب مرادي رقما قياسيا عالميا جديدا في رفعة الخطف، برفع 189 كيلوغراما، استطاع ان يرفع 221 كغم في النتر ويفوز بالميدالية الذهبية بالمجموع .

وبذلك هيمن الرباع مرادي علي 3 ارقام قياسية عالميا بمنافسات فئة 94 كغم، حيث سجل 233 كغم في النتر و417 بالمجموع (النتر+الخطف) في بطولة العالم 2017 في أنهايم الاميركية اضافة الي الرقم المحقق اليوم في آسياد 2018.

انتهي** 2344

