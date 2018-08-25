ميناء تشابهار همزه وصل بين الهند وأفغانستان وآسيا الوسطي

تشابهار 25/آب/اغسطس/إرنا – يُعتبر ميناء تشابهار الواقع في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد أحد أهم الجسور الترانزيتية الواصلة بين الهند وأفغانستان لتبادل السلع الاستراتيجية .

ولأوّل مرة منذ أربعة عقود رست سفينة «بهباد» الهندية التي كانت علي متنها 545 حاوية تزن 14 الفا و799 طنا خلال نوفمبر 2017 في مرفأ من مرافئ ميناء تشابهار، منطلقة من ميناء «كندلاي» الهندي تحمل القمح من الهند الي أفغانستان.
و وفّرت ايران إمكانية رسو سفن كبري تحمل شُحَن تزن حتي 100 الف طن رست حتي اليوم ثماني منها حاملة القمح أي هذه المادة الاستراتيجية الزراعية الي أفغانستان فضلاً عن سفينة تاسعة كانت تحمل شحنة للمحاصيل الزراعية الاُخري (الحبوب) موجهه الي أفغانستان.
وبلغ نمو عمليات شحن وتفريغ السفن الحاملة للحاويات من 21 مارس هذا العام 103 بالمائة في ميناء تشابهار لفتت انتباه المستثمرين للقيام بتمويل مشاريع في هذا الميناء الايراني.
ويقع هذا الميناء الاستراتيجي خارج منطقة مضيق هرمز علي سواحل مَكران السياحية وهو الميناء الأوحد المطل علي مياه المحيط الهندي ويتمتع بطابع استراتيجي يُصنَّف كطريق عالمي تقاطعي واصل من شأنه تنمية وتنشيط الفعاليات التجارية والمواصلاتية وايجاد جسر يربط بين الهند وافغانستان وبين شعوب المنطقة أنفقت الحكومة الايرانية حتي الآن مليار دولار لتنفيذ بعض مشاريعه.
ويُعتبر هذا الميناء خير فرصة للمستثمرين الأفغان وللحكومة الايرانية لما له من مكانة في نقل السلع من أفغانستان وباكستان واليهما و باعتباره فرصة محلية ثمينة لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد يعود بالربح علي المستثمرين وعلي البلد نفسه فضلاً عن كونه سبيلاً رابطاً ايران وافغانستان وباكستان والهند بالعالم.
ويُعتبر هذا الميناء طريقاً واصلاً بين مياه الخليج الفارسي وبحر عمان والمحيط الهندي وبين أفغانستان المحاصرة بالحدود البرية ودول القوقاز وآسيا والوسطي وصولاً الي روسيا واوروبا
يُضاف الي ذلك تخصيص ايران محفزات لمستخدمي الميناء، منها إعفاءات ضريبية وتخفيضات في تكاليف التخزين و محفزات للتزانزيت الخارجي وتوفير أماكن للحاويات الفارغة وتخفيضات لتكاليف رسوّ السفن فيه.
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ميناء تشابهار همزه وصل بين الهند وأفغانستان وآسيا الوسطي

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