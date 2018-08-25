نمو الصادرات غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية بنسبه 23%

طهران/25 اب / اغسطس/ ارنا – بلغ مجموع الصادرات غير النفطية خلال سنة ثمانية مليارات و 320 مليون دولار بزيادة قدرها 23%.

وفضلا عن وجود حقول الغاز في منطقة بارس الجنوبية فهي تحوي كذلك ستة عشر مجمعا للبتروكيماويات بانتاج سنوي مقدارة 20 مليون طن ويتم تصدير معظم منتجاتها الي الخارج.
وقال مدير جمارك منطقة بارس الجنوبي الاقتصادية الخاصة 'احمد بور حيدر' انه تم خلال سنة واحده (حتي 24 اغسطس الحالي) تصدير17 مليونا و 560 الف طن من السلع غير النفطية بمبلغ قدره ثمانية مليارات و 320 مليونا و 482 الفا و 682 دولارا بزيادة 23% قيمة و 7% وزنا مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.
واضاف بور حيدر انه تم خلال الفترة اعلاه تصدير 14 مليونا و 372 الفا و 768 طنا من السوائل الغازية بمبلغ قدره سبعة مليارات و 56 مليونا و 897 الف دولار بزيادة قدرها 1% مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.
وبين انه خلال تلك الفترة تم تصدير 31 مليونا و 933 الفا و 295 طنا من السلع شملت السوائل الغازية و الميثانول والبروبان والاسمنت واليوريا و الهيدروكربونات والنفط الخام بمبلغ قدره 15 مليارا و 377 مليونا و 379 الف دولار بزيادة قدرها 12% مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.
وقال ان هذه السلع تم تصديرها الي كل من الامارات العربية المتحدة و الصين و كوريا الجنوبية و الهند و اندونيسيا و اليابان وتايوان وايطاليا و فرنسا و بلجيكا و المانيا و روسيا و بولندا والنرويج.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

الصادرات

غير النفطية

بارس الجنوبية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نمو الصادرات غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية بنسبه 23%

معظم المشاهدات

قاسمی: مبلغ الـ 18 ملیون یورو المخصص من قبل اوروبا لایران لا علاقة له بالحزمة الاقتصادیة المقترحة

قاسمی: مبلغ الـ 18 ملیون یورو المخصص من قبل اوروبا لایران لا علاقة له بالحزمة الاقتصادیة المقترحة

قاسمي:من يدعم المعتدين بالسلاح يجب ان يتحمل مسؤولية جرائمهم

قاسمي:من يدعم المعتدين بالسلاح يجب ان يتحمل مسؤولية جرائمهم

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

بالتزامن مع اليوم الثاني لاسبوع الحكومة

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

باحث واكاديمي عراقي: العقوبات ضد ايران ستؤثر علي العراق

باحث واكاديمي عراقي: العقوبات ضد ايران ستؤثر علي العراق

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

أحدث الأخبار

انهيار ثلاثة مبان سكنية في مشهد

انهيار ثلاثة مبان سكنية في مشهد

مرادي يحطم الرقم القياسي العالمي ويفوز بذهبية رفع الاثقال

آسياد 2018؛

مرادي يحطم الرقم القياسي العالمي ويفوز بذهبية رفع الاثقال

ميناء تشابهار همزه وصل بين الهند وأفغانستان وآسيا الوسطي

ميناء تشابهار همزه وصل بين الهند وأفغانستان وآسيا الوسطي

نمو الصادرات غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية بنسبه 23%

نمو الصادرات غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية بنسبه 23%

البرلمان يسحب طلب استجواب وزير الداخلية

البرلمان يسحب طلب استجواب وزير الداخلية

موضوعات مرتبط