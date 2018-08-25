جامعة طهران تنضم عالمياً الي قائمة أفضل الجامعات في فرع الميكانيك

وأفادت العلاقات العامة لجامعة طهران بأنّ تصنيف جامعة تايوان الوطنية يقيّم الدراسات والأبحاث في ثلاثة محاور وهي التوظيف البحثي ومدي تأثير البحث المنجز علي الواقع الميداني والمكانة التي يتمتع بها هذا البحث وهي المحاور التي جعلت جامعة طهران تحتل المكانة الاولي علي مستوي ايران في قسم الأبحاث والدراسات العالمية فضلاً عن انضمامها عالمياً الي قائمة أفضل الجامعات في فرع الميكانيك.

وأضاف التقرير بأن استخراج هذه المعلومات يتم عبر موقع ISI في 3 محاور وفق 8 مؤشرات تشمل عدد المقالات ومحاور الدراسات ومدي تأثيرها علي الواقع الميداني وعدد الدراسات التي يتم ارجاعها اليها.

ويتطرق هذا التصنيف ايضاً الي تقييم قضايا الزراعة والطب وعلوم الاحياء والعلوم الطبيعية والإجتماعية والصيدلة وفروع الهندسة والكيمياء وعلوم الحاسوب والالكترونيات والبيئة والرياضيات والفيزياء وعلوم الكائنات الحية بشتي فروعها.

وبيّن التصنيف إحراز 9 جامعات ايرانية رتب عليا من اصل 837 جامعة تم تقييمها عالمياً.

انتهي** ع ج** 1718

