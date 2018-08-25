حدث كبير ونادر حصل في سوريا

و اضاف العميد حاتمي ان الاستكبار العالمي وعلي رأسه امريكا والكيان الصهيوني واذنابهم في المنطقة قاموا بتجميع الارهابيين من شتي نقاط العالم وجهزوهم باحدث المعدات العسكرية واللوجستية بحيث ان احدي دول المنطقة قالت انها انفقت 137 مليار دولار لدعم الارهابيين في سوريا ومبينا 'بتصوري فان الرقم اكثر بكثير من المعلن ومن نتائجه قتل اكثر من 400 الف وتشريد 5 ملايين مواطن سوري وان هذه الارقام تبين عمق المؤامرة'.

وتابع ان هدفهم الاخر يتعلق بايران والدول الاقليمية فهم ضمن المخطط قاموا بانشاء مجموعة بأسم داعش في المناطق التي تسيطر عليها وهدفها تشكيل حكومة العراق والشام وتمتد الي ايران و اذا نجحوا في هذا الهدف فأن عدم الاستقرار سيكون الطابع الغالب لدول المنطقة وكانت ايران ستتأثر بعدم الاستقرار هذا مضيفا انه ان كان قد حصل ذلك فأن قضية الكيان الصهيوني ستكون القضية الثانية او الثالة في اهتمامات دول المنطقة.

ومن هذا المنطلق فأن عدم الاستقرار الامني في المنطقة قضية مهمة بالنسبة للكيان الصهيوني ويسعي لتأجيجه فنشاهد انه يساعد الارهابيين ويمدهم بالسلاح وحتي يقوم باستقبال جرحاهم في مستشفياته وتقديم جميع انواع المساعدة لهم .

واضاف نري ان هؤلاء الارهابيين من الدواعش والمجاميع الاخري لم يطلقوا ولا رصاصة واحدة باتجاه الكيان الصهيوني في الوقت الذي قتلوا عشرات الآلاف من المسلمين في سوريا والعراق.

المصدر:صحيفة ايران

انتهي**م م** 1718

