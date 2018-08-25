الرباع مرادی یسجل رقما قیاسیا عالمیا جدیدا فی رفعة الخطف

وإنطلقت منافسات المجموعة A وزن 94 كغم ضمن دورة الألعاب الآسیویة الثامنة عشرة فی جاكرتا، صباح الیوم السبت بمشاركة 10 رباعین من إیران (رباعین) وأفغانستان وتایلاند وكوریا الجنوبیة وتایوان وقطر وقرغیزیا و السعودیة والهند فی قاعة جی اكسبو فی جاكرتا.

الرباع الایرانی سهراب مرادی، كان قد تقلد ذهبیة أولمبیاد ریو 2016، كما حطم الرقم القیاسی العالی ببطولة العالم لوزن 94 كغم لرفع الاثقال فی امیركا 2017، فی النتر برفع 233 كغم وفی المجموع 417 كغم.

وبتسجیل مرادی رقمیا قیاسیا عالمیا جدیدا فی الخطف، یكون الریاضی الأول الذی یسجل رقمیا قیاسیا عالمیا فی رفع الاثقال فی الالعاب الاسیویة، كما إنه حطم جمیع الارقام القیاسیة العالمیة فی رفعات الخطف والنتر والمجموع بوزن 94 كغم.

انتهي** 2344

