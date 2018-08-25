رئیس الجمهوریة سیحضر یوم الثلاثاء فی إجتماع برلمانی مفتوح

وفی تصریح خاص أدلی به لمراسل وكالة إرنا قال نعمتی انه وفقا لرسالة مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون البرلمانیة فان الرئیس روحانی اعلن استعداده للحضور فی هذا الإجتماع العلنی یوم الثلاثاء القادم .

وكان ثمانون نائباً قدّموا طلباً فی الأول من آب/ اغسطس للهیئة الرئاسیة لمجلس الشوری الاسلامی تضمّن أسئلة موجهة الی الرئیس روحانی بشأن قضایا وهی عدم كفاءة الحكومة فی مراقبة تهریب السلع والعملة الصعبة وتواصُل الحظر المصرفی المفروض علی البلاد وعدم كفاءة الحكومة فی تخفیض نسبة البطالة فضلاً عن الركود الاقتصادی الشدید الذی استمر لسنوات إضافة الی السرعة المدهشة لتزاید سعر العملة الصعبة الأجنبیة وتراجع العملة المحلیة أمامها.

كما أعلن المتحدث باسم الهیئة الرئاسیة لمجلس الشوری الاسلامی بهروز نعمتی عن بدء جلسة إستجواب وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة مسعود كرباسیان صباح غد الأحد فی قاعة المجلس.

وكان 33 نائباً قدموا طلب استجواب هذا الوزیر الی الهیئة الرئاسیة لمجلس الشوری الاسلامی یوم الأحد التاسع عشر من آب/اغسطس لأغراض مماثلة.

انتهی** ع ج** 1837

