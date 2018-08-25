نمو صادرات السلع من سيستان وبلوجستان بنسبة 67 ٪

وأفادت دائرة العلاقات العامة في مؤسسة الصناعة والتعدين والتجارة في سيستان وبلوجستان، إن نادر ميرشكار اشار اليوم السبت الي الأنشطة التي نفذت في مجال تصدير البضائع من المحافظة، وقال ان حجم الصادرات لهذا العام من جمارك المحافظة، بلغ 60 مليونا و 251 الفا 805 دولارات، ومن الأسواق الحدودية بالمحافظة 132 مليوناً و 420 ألفا و 486 دولارا، حيث بلغت حصة الصادرات من جمارك المحافظة 31٪ والأسواق الحدودية 69٪.

وبحسب الإحصاءات فإن الميزان التجاري للمحافظة خلال هذه الفترة كان إيجابيا ووصل إلي مستوي 119 مليونا ز 389 ألفا و 407 دولارات.

و صرح رئيس مؤسسة الصناعة والتعدين والتجارة في سيستان وبلوجستان، إن إجمالي صادرات المحافظة عبر الأسواق الجمركية والحدودية خلال الأشهر الأربعة الماضية إلي باكستان، بلغ 107 ملايين و98 الفا و95 دولارا، ليسجل نموا بنسبة 85 ٪ مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: بلغ إجمالي الصادرات من الجمارك وأسواق المحافظة خلال الفترة المذكورة الي افغانستان،83 مليونا و 778 ألفا و 586 دولارا أي بزيادة 52 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار رئيس هيئة الصناعة والتعدين والتجارة بالمحافظة إلي أن 43٪ من إجمالي صادرات المحافظة في الأشهر الأربعة الأولي من هذا العام تمت الي أفغانستان ، وأن السلع التصديرية الرئيسية لهذا البلد كانت مواد البناء (الأسمنت) وانواع الفواكه والخضروات.

انتهي** 2344

