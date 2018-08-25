ايران تشارك في مؤتمر'ايفلا' في ماليزيا

ويرأس الوفد الايراني المشارك في المؤتمر 'فريبرز خسروي' مساعد المكتبة الوطنية الايرانية لشوون البحوث والتخطيط والتقنية.

وتعتبر ايران من الدول الاوائل في المنطقة التي التحقت بالاتحاد وبذلت جهودا لتحقق اهدافه.

واعلن 'محمد بن كتابي' وزير الثقافة والفن والسياحة الماليزي في كلمة الافتتاح ان 3370 وفدا يمثلون 111 بلدا يشاركون في المؤتمر .

ويعقد المؤتمر الرابع والثمانون للايفلا في الفترة 24- 30 اغسطس الحالي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقد تأسس الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات 'ايفلا' قبل نحو تسعين عاما وبدأ كمجموعة صغيرة من جمعيات المكتبات الوطنية والجامعية. وكان حد أوائل المنظمات غير الحكومية غير الربحيه، وكان هدفه أن يرتقي بالمكتبات ويوفر لها منتدي للاتصال فيما بينها وتبادل الأفكار والخبرات . ويضم في عضويته 1400 مكتبة من 140 بلدا.

انتهي**م م** 1718

