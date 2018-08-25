إزاحة الستارعن النسخة المنقحة لكتاب القانون لابوعلي سينا

و قال مدير العلاقات العامة والشؤون الدولية لمؤسسة بوعلي سينا الثقافية، إن الدكتور نجفقلي حبيبي يقوم حاليا بتنقيح النص العربي لكتاب القانون وقد تم الانتهاء من المجلدين الأول والثاني .

واشار توكل دارايي إلي إن التنقيح العربي لكتاب القانون يتم لأول مرة مضيفا إن الباحثين والمترجمين الأوروبيين ودول آسيا الوسطي يتطلعون إلي هذا العمل الفريد ليستفادوا منه في الترجمة الجديدة للقانون إلي اللغة الأوزبكية والإنجليزية والتركية والطاجيكية.

كتاب القانون كتب باللغة العربية ويتألف من خمسة كتب طبية تخصصية وعامة.

أبن سينا هو من أبرز الفلاسفة والأطباء الإيرانيين في القرن الرابع والخامس الهجري. قد ألّف 200 كتابا في مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز علي الفلسفة والطب.

انتهي** 2344

