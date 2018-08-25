حسن الخميني:

سنتجاوز المنعطفات الصعبة في ظل التحلي بالأمل

طهران 25/آب/اغسطس/إرنا – قال حجه الاسلام السيد حسن الخميني متولي مرقد الإمام الخميني الراحل (رض) اليوم السبت: إنّنا نمر بظروف اقتصادية يسهل علينا تخطّيها من خلال التزود بالأمل.

وخلال مرافقته المجلس الوزاري ورئيس الجمهورية حسن روحاني الذين زاروا مرقد الإمام الخميني الراحل طاب ثراه لتجديد العهد هنّأ حجه الاسلام حسن الخميني الجميع بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك واقتراب عيد الغدير داعياً للشعب الايراني والحكومة بأيام حافلة بالخير.
وأكّد حسن الخميني خلال تصريحاته بأنّ ايران جرّبت أياماً ومرّت بفترات صعبة وشاقة موكدا ضروره الصمود وتحديد الطرق الفضلي لمعالجتها وتجاوزها.
و رأي متولي المرقد الطاهر للإمام الخميني طاب ثراه بأنّ هذه المشاكل قد تعود بالنفع علي البلاد وتزيد من تلاحم الشعب «فعسي أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» موضحاً بأنّ الشرّ الذي يخلقه الاعداء ضدنا قد يرتد عليهم ويزيد من إنسجام و وحدة الشعب.
و وصف حجه الاسلام حسن الخميني، الحكومة بأنها تقف في الخط الأمامي للدفاع عن البلد مقابل مؤامرات الاعداء داعياً المدراء وجميع الكوادر العاملة الي الإنسجام والتعاون لمسايرة الحكومة في تمرير مشاريعها الرامية الي مكافحة العدو.
وشدّد حفيد الإمام الخميني الراحل علي ضرورة زرع الأمل في نفوس المواطنين ورفع كفاءة أبناء الشعب داعياً الي تآزر المؤسسات الحكومية في تلبية متطلبات الشعب ومعرباً عن تفاؤله حيال كفاءة وقدرات الحكومة ومشيداً بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية تجاه القضايا التي تمرّ بها البلاد.
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مؤامرات الاعداء

الإمام الخميني

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سنتجاوز المنعطفات الصعبة في ظل التحلي بالأمل

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