اللواء صفوي:

التآزر بين الحرس الثوري والجيش هو السيبل للدفاع عن أمن البلاد

طهران/25 اب / اغسطس/ ارنا - قال المستشار الخاص للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيي صفوي ان رفع مستوي الجهوزية الدفاعية والردعية للقوات البحرية في الحرس الثوري والجيش باعتبارهما قوتين متطورتين ومجهزتين باحدث المعدات هو السبيل للدفاع عن الامن القومي.

واضاف اللواء رحيم صفوي في برقية وجهها الي العميد 'علي رضا تنكسيري' بمناسبة تعيينه قائدا للقوة البحرية للحرس الثوري : بدون شك فأن اقتدار القوة البحرية للحرس هو عامل اساسي لردع التهديدات العسكرية البحرية وفي الوقت ذاته فهي عامل لاستقرار الامن والسلام في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية ومضيق هرمز وبحر عمان.
وجاء فيها ايضا:ان تطوير القدرات البحرية والصاروخية والجوية الي جانب اشراف القوات البحرية للحرس في الخليج الفارسي ومضيق هرمز سيؤدي الي رفع الجهوزية والاشراف الاستخباراتي والاستعداد القتالي في تلك المنطقة الاستراتيجية التي تضطلع بدور مهم في القضايا الاقتصادية والعسكرية الدولية .
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التآزر بين الحرس الثوري والجيش هو السيبل للدفاع عن أمن البلاد

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