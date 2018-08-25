اليابان علي استعداد للمشاركة وتطوير التعاون مع إيران

و أشار 'نوبو تاناكا' اليوم السبت خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليابان، إلي أهمية إيران الثقافية والتاريخية، مؤكدا ضرورة تنفيذ اتفاقيات هذه المؤسسة مع الجانب الإيراني.

بدوره قدم 'مرتضي رحماني موحد'، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليابان، مقترحا إلي رئيس المؤسسة حول موضوع التعاون في مجال التنمية السياحية وتعريف المعالم السياحية الإيرانية لشعب اليابان.

و تم خلال اللقاء مناقشة قضايا مثل التعاون العلمي مع مركز الدراسات السياسية والدولية وكلية الشؤون الدولية وعقد محادثات علمية وتبادل الأساتذة والطلاب ومشروع ريادة الأعمال مع مركز شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية.

وتمهد مؤسسة ساساكاوا ارضية الحوار في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعاطي مع الدول الأخري.

وتنشط المؤسسة في خمسة محاور، العلاقات مع اميركا والدول الآسيوية والشرق الأوسط والدول الإسلامية والمشاكل البحرية والعلاقات مع إيران.

انتهي** 2344

