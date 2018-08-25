رئيس مؤسسة ساساكاوا للسلام في اليابان:

اليابان علي استعداد للمشاركة وتطوير التعاون مع إيران

بكين/ 25 آب/ اغسطس/ ارنا - ووصف رئيس مؤسسة ساساكاوا للسلام في اليابان، العلاقات بين طوكيو وطهران بأنها تاريخية، وقال إن مؤسسة ساساكاوا مستعدة للتعاطي وتطوير التعاون مع إيران في مختلف المجالات.

و أشار 'نوبو تاناكا' اليوم السبت خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليابان، إلي أهمية إيران الثقافية والتاريخية، مؤكدا ضرورة تنفيذ اتفاقيات هذه المؤسسة مع الجانب الإيراني.
بدوره قدم 'مرتضي رحماني موحد'، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليابان، مقترحا إلي رئيس المؤسسة حول موضوع التعاون في مجال التنمية السياحية وتعريف المعالم السياحية الإيرانية لشعب اليابان.
و تم خلال اللقاء مناقشة قضايا مثل التعاون العلمي مع مركز الدراسات السياسية والدولية وكلية الشؤون الدولية وعقد محادثات علمية وتبادل الأساتذة والطلاب ومشروع ريادة الأعمال مع مركز شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية.
وتمهد مؤسسة ساساكاوا ارضية الحوار في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعاطي مع الدول الأخري.
وتنشط المؤسسة في خمسة محاور، العلاقات مع اميركا والدول الآسيوية والشرق الأوسط والدول الإسلامية والمشاكل البحرية والعلاقات مع إيران.
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اليابان علي استعداد للمشاركة وتطوير التعاون مع إيران

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