رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

و وضع رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة اكليلا من الزهور علي مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية وقراوا الفاتحة علي روحه الطاهرة .

كما زار رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة مرقد نجل الامام المرحوم احمد الخميني ومرقد رئييس مجمع تشخيص مصلحت النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني اللذين دفنا قرب ضريح الإمام الخميني (قدس سره) و قرأوا الفاتحة علي روحيهما .

كما زار رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة مراقد شهداء حادث تفجير مقر الحزب الجمهوري و سائر شهداء الثورة الإسلامية في مقبرة 'بهشت زهراء' (جنة الزهراء) تخليداً لذكراهم.

و حضر المراسم حفيد الامام الراحل السيد حسن الخميني الذي يتولي سدانة الروضة.

و تنطلق فعاليات اسبوع الحكومة بالتزامن مع الذكري السنوية لاستشهاد محمد علي رجائي والشهيد محمد جواد باهنر في اغسطس 1981 .

انتهي**م م** 1837

