ارتكاب العدو السعودی مجازر ضد الاطفال یعكس عجزه فی جبهات القتال

طهران /25 اب / اغسطس/ ارنا - قال ضیف الله الشامی عضو المكتب السیاسی لحركة انصار الله الیمنیة ان استمرار العدو السعودی فی ارتكاب المجازر ضد المدنیین یعكس حقیقة الفشل الذی وصل الیه فعجزه عن مواجهة الرجال فی میادین القتال دفعه لاستهداف النساء والأطفال، وهذا یعكس صورته الإجرامیة القبیحة وهی صورته الحقیقیة التی لا یستطیع اخفاءها.

وقال الشامی فی تصریح ادلي به الیوم السبت لمراسل ارنا ان صمت المجتمع الدولی ازاء الجریمة التی ارتكبها العدو السعودی بحق عائلة كبیرة بمنطقة الكوعی مدیریة الدریهمی فی محافظة الحدیدة أمس الاول الخمیس یثبت أن الدولار الامریكی والریال السعودی والدرهم الاماراتی هو من ینطق الیوم بلسان تلك المنظمات ومن یكتب تقاریرها ومن یقرر نیابة عنها فلم یعد هناك ضمیر انسانی ولا قانون حقوقی ولا تشریع یمكن ان یحترم .
واضاف: لن تتوقف المجازر الا بهزیمة كبري وفضح اعلامی للسیاسات التی تنتهجها دول العدوان وفضح مؤامراتها ومواجهتها عسكریا واعلامیا وحقوقیا والضغط الشعبی من كل شعوب العالم الحر ضد تلك المجازر.
وصرح الشامی ان قصف المدنیین یحاول من خلاله العدو ممارسة الضغط الشعبی علي المجتمع الیمنی بالتسلیم والخنوع وهذا الشیء یجهله العدوان عن الشعب الیمنی لأنه یزداد قوة وصلابة وجهادا فی مواجهة الطغاة والمجرمین.
واكد ان الانتصارات التی یجسدها الجیش واللجان الشعبیة یومیا فی مختلف الجبهات تمثل ردا مبدئیا ومشروعا علي تلك الجرائم كما ان لدیهم القدرة الكاملة علي تغییر المعادلة للردع وقد تكون الایام القادمة حبلي بالمفاجآت .
وصرح الشامی ان جریمة بیت الكوعی بمدیریة الدریهمی هی امتداد لمجازر لم تتوقف منذ اللحظة الاولي للعدوان فی العام2015م وما یمیزها انها اتت متتابعة حیث قصفت الاسر مساء وسقط عدد اربعة شهداء لینبلج الصبح عن تحرك لبقیة الاسر للنزوح من المكان لیتم استهدافهم مجددا بعدة غارات قضت علي البقیة المتبقیة من اربع اسر متكاملة مؤكدا انه وفقا لآخر إحصائیة فان الجریمة فی الدریهمی اسفرت عن سقوط 30 شهیدا بینهم 20 طفلا و5 نساء ولا ناجون من المجزرة.
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ضیف الله الشامی

السعودیة

الدریهمی

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ارتكاب العدو السعودی مجازر ضد الاطفال یعكس عجزه فی جبهات القتال

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ارتكاب العدو السعودی مجازر ضد الاطفال یعكس عجزه فی جبهات القتال

ارتكاب العدو السعودی مجازر ضد الاطفال یعكس عجزه فی جبهات القتال

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