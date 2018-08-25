في تصريح لارنا

العقوبات الأمريكية علي صناعة العربات غير فعالة

طهران/ 25 آب/ اغسطس/ ارنا - قال رئيس مجلس إدارة شركة 'نوين صنعت رجا' ، إن صناعة عربات القطارات بخلاف صناعة السيارات، تعمل مع أرقام إنتاج منخفضة، وبالتالي فإن العقوبات الأمريكية لا يمكن أن تؤثر كثيرا.

واضاف 'فرهاد فرهمند محمدي' في مقابلة مع إرنا، إن نظام التحكم الإلكتروني في العربات ذاتية الدفع، والتي لا تنتج أساسا في الداخل بسبب عدم الجدوي الاقتصادية نظرا لإنتاجها المنخفض، يخضع للحظر الأمريكي، والتي ليس هناك حاجة سنوية كبيرة لها.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة 'نوين صنعت رجا' إن معظم هذه القطعات يتم تزويدنا بها من الاتحاد الأوروبي، ونظرا لدعم الاتحاد لايران من حيث الاتفاق النووي، لم نواجه أي مشكلة حتي الآن بهذا الشان.
كما أشار إلي عقود صناعة العربات لمؤسسة تنمية وتحديث الصناعية الإيرانية (ايدرو) مع الشركات الأجنبية وقال: هذه العقود هي في الغالب في مجال مترو الأنفاق ، ولكن بإجراء مفاوضات مع ايدرو، تم الاتفاق علي تخصيص جزء من العربات المصنعة لأسطول السكك الحديدية.
في الأشهر الأخيرة من العام الماضي تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقية توفير وتصنيع 450 عربة مترو لمدن أهواز وشيراز وتبريز بين شركة ايدرو وشركة بوجن الصينية وعقد تعاون لإنتاج 960 عربة مترو لطهران وكرج مع شركة اشتدلر(Stadler) السويسرية.
ويعتقد خبراء صناعة السكك الحديدية أن حجم التصنيع الداخلي في أنواع مختلفة من العربات هو الآن 90٪ لعربات الشحن، و 80٪ لعربات السكك الحديدية ، وعربات ذاتية الدفع 25٪ و 28٪ لعربات المترو قطار الانفاق ، و 55٪ لانواع القاطرات.
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اقتصاد

صناعة العربات

الحظر الامريكي

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العقوبات الأمريكية علي صناعة العربات غير فعالة

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العقوبات الأمريكية علي صناعة العربات غير فعالة

في تصريح لارنا

العقوبات الأمريكية علي صناعة العربات غير فعالة

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