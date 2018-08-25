تحالف العدوان ارتكب جريمة حرب مركبة بحق عائلة في الدريهمي

وقال وزير الصحة اليمني في مؤتمر صحفي مساء الجمعة بالحديدة ' لقد أقدم تحالف العدوان الأمريكي السعودي علي ارتكاب جريمة إبادة بحق عائلة كبيرة كجزء من حرب الإبادة علي الشعب اليمني، حيث استهدفها العدوان في منزلها ليلا ونتج عن ذلك سقوط أربعة شهداء وجريحين، ما أجبرها علي النزوح ثم قام بتصفيتها وإبادتها، ليرتكب حرب إبادة مركبة بحق هذه العائلة '.

وأوضح وزير الصحة أن هذه الجريمة المركبة أسفرت عن استشهاد ٢٠ طفلا وخمس نساء وسائق السيارة.. مبينا أن إجمالي الشهداء جراء استهداف العدوان للسيارة التي تقلهم وصل الي ٢٦ شهيدا بالإضافة إلي الشهداء الأربعة ليصبح عدد الشهداء 30 شهيداً وجريحين.

وأشار إلي أن هذه الجريمة تأتي في سياق حرب الإبادة الشاملة ضد التجمعات المدنية بأفتك أدوات القتل والإبادة والحصار الخانق بأحدث الأساطيل الجوية والبحرية، ومنع حتي طواقم الإسعاف من إنقاذ المحاصرين.

وأكد الدكتور المتوكل أن هذه الجريمة ليست الأولي في مديرية الدريهمي بل ضمن سلسلة جرائم في المنطقة واليمن بأكمله، يرتكبها العدوان السعودي الإماراتي بغطاء أمريكي .

ولفت إلي أن العدوان الأمريكي السعودي يمارس بحق الشعب اليمني أبشع الانتهاكات والأعمال الإجرامية التي تتنافي مع كل القيم والمبادئ الإنسانية و تمثل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية الأمر الذي يهدد ويزعزع السلم والأمن الدوليين.

وحمل وزير الصحة دول العدوان كامل المسؤولية عن تلك الجرائم والانتهاكات، كما حمل المنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات ذات العلاقة المسؤولية كونها لم تفعِّل مواثيقها لمواجهة هذا العدوان بل وتتواطأ مع المجرم بالصمت علي جرائمه و التغطية عليها.

وطالب ، المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام بالخروج عن صمتها والاقتراب من حقيقة ما يجري في اليمن من حرب شاملة بحق شعب يمتلك رصيدا حضاريا وإرثا إنسانيا عظيما يراد سحقه وطمس هويته من قبل قوي الاستكبار العالمي .

ودعا وزير الصحة اليمني أحرار العالم والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية إلي الوقوف إلي جانب الشعب اليمني في مظلوميته ورفع الصوت عالياً لإيقاف العدوان وإنقاذ الوضع الصحي والإنساني في اليمن من الانهيار الشامل .

كما دعا التجار والميسورين في اليمن إلي تقديم الدعم لوزارة الصحة العامة والسكان لإنقاذ الوضع الصحي من التردي والتخفيف من معاناة ضحايا التحالف السعودي الأمريكي .

وأوضح وزير الصحة أن أكثر من 36 ألفاً و500 مواطن استشهدوا بينهم أكثر من ثلاثة آلاف و50 طفلاً وأكثر من ثلاثة آلاف و 400 امرأة جراء العدوان وفق إحصائيات الوزارة .

وحث المنظمات العاملة في مجال الطفولة خاصة منظمة اليونيسف ومنظمة رعاية الأطفال ، علي إدانة هذه المجزرة واتخاذ موقف إنساني لإيقاف العدوان وإنقاذ الطفولة في اليمن.

وبين أنه تم توجيه الدعوة للصليب الأحمر للتدخل لإنقاذ المدنيين في مديرية الدريهمي والمديريات التي يحاصر فيها العدوان المواطنين .

كما دعا الوزير المتوكل الأحرار والشرفاء في العالم إلي الضغط علي مجلس الأمن لوقف العدوان ومنع تكرار هذه الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة بصورة ممنهجة ورفع الحصار عن الشعب اليمني وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة الذي سيتسبب إغلاقه بكارثة إنسانية كبري.

المصدر : سبا نت

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