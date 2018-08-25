مصرع شخص واصابة 11 آخرين في حادث انهيار بمغارة ثلجية غرب ايران

شهر كرد / 25 اب /اغسطس /ارنا-
اعلن قائممقام مدينة كوهرنك بمحافظة جهارمحال وبختياري (غرب ايران) مرتضي زمانبور عن مصرع فتي واصابة 11 شخصا اخر اثر انهيار وقع في مغارة 'جما' الثلجية في مدينة كوهرنك.

وقال زمانبور في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' ان الحادث الذي وقع عصر الخميس ادي الي محاصرة عدد من السياح اثر سقوط كتل ثلجية حيث تمكنت فرق الاغاثة والانقاذ من انقاذهم الا ان احدهم توفي لاحقا وهو فتي يبلغ من العمر 15 عاما نتيجة لجراحه البالغة التي اصيب بها.
بدوره صرح رئيس دائرة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في مدينة كوهرنك فرجام سميعي كراني بان عدم الاكتراث بتحذيرات المرشدين ادي الي وقوع الحادث.
وتقع مغارة 'جما' الي الجوار من قرية شيخ عليخان علي بعد 25 كم من بلدة جلكرد التابعة لمدينة كوهرنك بمحافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران.
يذكر انه في فصل الصيف تتضاءل سماكة الطبقات الثلجية في المغارة ويصبح انهيارها واردا.
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مصرع شخص واصابة 11 آخرين في حادث انهيار بمغارة ثلجية غرب ايران

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