فریق بدیدة مشهد یتصدر الدوری الایرانی الممتاز

طهران / 25 اب /اغسطس /ارنا-
تصدر فریق بدیدة مشهد الدوری الایرانی الممتاز بكرة القدم بفوزه علي فریق بیكان 2-1 فی المباراة التی جرت بینهما مساء الجمعة فی مدینة مشهد فی اطار المرحلة الخامسة من الدوری.

وجاء تصدر بدیدة للدوری الایرانی الممتاز بعد ان تعثر ابرز فریق الدوری، اذ تعادل استقلال طهران مع فولاد خوزستان 0-0 الاربعاء وبرسبولیس مع صنعت نفط ابادان 1-1 الخمیس وسباهان مع تراكتور سازی 2-2 الجمعة.
واسفرت المباریات الاخري فی اطار المرحلة الخامسة من الدوری عن فوز ذوب آهن علي ماشین سازی تبریز 2-1 ونساجی مازندران علي نفط مسجد سلیمان 1-0 وسایبا علي بارس جنوبی جم 1-0 واستقلال خوزستان علي سبید رود رشت 2-0 .
ویتصدر بدیدة الدوری برصید 12 نقطة یلیه سباهان اصفهان بـ 9 نقاط وبرسبولیس بـ 9 نقاط ایضا فیما یحتل استقلال طهران المركز الثامن برصید 6 نقاط.
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فریق بدیدة مشهد یتصدر الدوری الایرانی الممتاز

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