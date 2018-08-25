فریق بدیدة مشهد یتصدر الدوری الایرانی الممتاز

وجاء تصدر بدیدة للدوری الایرانی الممتاز بعد ان تعثر ابرز فریق الدوری، اذ تعادل استقلال طهران مع فولاد خوزستان 0-0 الاربعاء وبرسبولیس مع صنعت نفط ابادان 1-1 الخمیس وسباهان مع تراكتور سازی 2-2 الجمعة.

واسفرت المباریات الاخري فی اطار المرحلة الخامسة من الدوری عن فوز ذوب آهن علي ماشین سازی تبریز 2-1 ونساجی مازندران علي نفط مسجد سلیمان 1-0 وسایبا علي بارس جنوبی جم 1-0 واستقلال خوزستان علي سبید رود رشت 2-0 .

ویتصدر بدیدة الدوری برصید 12 نقطة یلیه سباهان اصفهان بـ 9 نقاط وبرسبولیس بـ 9 نقاط ایضا فیما یحتل استقلال طهران المركز الثامن برصید 6 نقاط.

انتهي ** 2342

