وزیر الزراعة:

انظمة الری الحدیثة فی ایران تغطی مساحة اكثر من ملیونی هكتار

اهواز / 24 اب /اغسطس /ارنا-
اعلن وزیر الجهاد الزراعی الایرانی محمود حجتی بان المساحة الخاضعة لانظمة الری الحدیثة فی البلاد تجاوزت ملیونی هكتار.

وفی تصریح ادلي به للصحفیین خلال مراسم تدشین مشروع الری بالتنقیط تحت الضغط فی قریة بیوض التابعة لمدینة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ایران، قال حجتی، ان الجهود تبذل لاضافة ما بین 250 الي 300 الف هكتار الي الاراضی الخاضعة لانظمة الری الحدیثة فی البلاد سنویا.
واشار الي تدشین انظمة الری الحدیثة فی مساحة 3 الاف هكتار من الاراضی فی محافظة خوزستان یوم امس الخمیس بالتزامن معا واضاف، ان هذا الاجراء من شانه الارتقاء بمردود عملیة الری للاراضی الزراعیة بالمنطقة.
واوضح بان الحكومة تبذل جهودا مضاعفة لزیادة الاراضی التی یتم ارواؤها عن بطرق انظمة الری الحدیثة.
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انظمة الری الحدیثة فی ایران تغطی مساحة اكثر من ملیونی هكتار

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