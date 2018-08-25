عشرات المصابين في جمعة الوفاء للطواقم الطبية والاعلامية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في احصائية أولية اصابة 22 مواطنا بالرصاص الحي خلال استهداف قوات الاحتلال الصهيوني للمتظاهرين بمخيمات العودة شرق قطاع غزة فيما اصيب العشرات بحالات اختناق نتيجة اطلاق الاحتلال لقنابل الغاز.

ووصف وزارة الصحة جراح اربعة من المتظاهرين بالخطيرة.

ووصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلي مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة للمشاركة بفعاليات جمعة 'الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية' ضمن الجمعة الـ 22 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار بمشاركة عدد كبير من القيادات الفلسطينية.

وقال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان مسيرات العودة ستبقي مستمرة حتي تحقق اهدافها.

وأشاد خلال مشاركة في مسيرة العودة شرق مدينة غزة بالجهود التي يبذلها الاعلاميين والمسعفون في خدمة تظاهرات العودة.

وأكد رضوان الفصائل الفلسطينية ستواصل مساعيها لحماية ابناء الشعب الفلسطيني وان جهود التهدئة لا تعني الصمت علي اعتداءات الاحتلال.

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