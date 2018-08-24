مشهد تحتضن ملتقي للتعاون العلمي بين إيران والعراق وسوريا

مشهد/24 آب/أغسطس/إرنا- تم إفتتاح أول ملتقي لتعزيز التعاون العلمي-الإقليمي في مجال العلوم والصناعات الغذائية والزراعية لإيران والعراق وسوريا اليوم الجمعة، في مقر حديقة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة مشهد المقدسة، مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق).

وأعلن المسؤول عن إقامة هذا الملتقي 'قدير رجب زادة' في تصريح لمراسل إرنا، عن مشاركة 330 خبيرا ومختصا في مجال العلوم والصناعات الغذائية والزراعية من إيران والعراق وسوريا، عبر تقديم 425 مقالة الي الأمانة العامة للملتقي في المواضيع ذات الصلة بالزراعة والبيئة والصناعات الغذائية.
وكانت من أهم محاور هذا الملتقي الإقليمي، دراسة الأساليب الحديثة لإنتاج المواد الغذائية والحفاظ عليها، وإنتاج المواد الغذائية العضوية، واستعراض مختلف أساليب التعبئة للمنتجات الغذائية، والمنتجات النباتية والبيولوجية، وتربية المواشي والطب البيطري، والإرصاد الجوي الزراعي، والتلوث البيئي، والتقنيات الحديثة والنظيفة لحماية البيئة.
واعتبر رجب زادة، موضوع المواد الغذائية من المواضيع المشتركة بين كافة البلدان قائلا: نحن نشترك مع العراق وسوريا في العديد من المجالات كالبيئة الجافة وسائر المواضيع البيئية الأخري التي إذا ما تم حلها، ستكون لها تداعيات إيجابية لصالح إيران أيضا.
وأضاف انه، من المواضيع الأخري التي تمت مناقشتها علي هامش الملتقي، هي تعزيز التعاون الثلاثي في تنفيذ المشاريع البحثية المشتركة من قبل طلاب الدراسات العليا وإقامة دورات وورشات تعليمية قصيرة وطويلة الأمد مع العراق وسوريا.
وأشار الي ان هذا الملتقي يستمر ليومين؛ يتم إستعراض مقالات المشاركين في اليوم الأول منه، فيما يتضمن اليوم الثاني إقامة ورشات تعليمية ومشاركة الحضور في معرض للمنتجات الغذائية.
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مشهد تحتضن ملتقي للتعاون العلمي بين إيران والعراق وسوريا

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