باكستان ترحب بزيارة ظريف الي إسلام آباد

إسلام آباد/24 آب/أغسطس/إرنا- أعلن وزير خارجية الحكومة الباكستانية الجديدة 'شاه محمود قريشي' تلقيه رسالة تهنئة من جانب نظيره الإيراني 'محمد جواد ظريف' لتعيينه وزيرا للخارجية، مؤكدا ترحيب الحكومة الباكستانية بزيارة ظريف الي بلادها في المستقبل القريب.

وأضاف قريشي مساء اليوم الجمعة، في تصريح أدلي به للمراسلين بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد، ان محمد جواد ظريف بعث له رسالة تهنئة بارك خلالها توليه مهام منصب وزارة الخارجية في باكستان.
وتابع بالقول، ان وزير الخارجية الإيراني أعرب عن رغبته في إجراء زيارة رسمية الي باكستان في غضون الأيام المقبلة، حتي 30 أغسطس الحالي كحد أقصي.
وفيما رحب بزيارة ظريف الي بلاده في المستقبل القريب، أكد وزير الخارجية الباكستاني، ان العلاقات بين باكستان وإيران 'أخوية' وان البلدين يمتلكان حدودا مشتركة طويلة قائلا، 'أعرب من هنا عن خالص ترحيبي بنظيري الإيراني محمد جواد ظريف'.
كما أكد وزير الخارجية الباكستاني تطلعات بلاده الي سيادة الأمن علي حدودها المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وصرح، ان إسلام آباد شهدت أخيرا ثمة توترات بين طهران وواشنطن منوها الي ان الخارجية الباكستانية ستعمل علي دراسة هذا الموضوع عن كثب.
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باكستان ترحب بزيارة ظريف الي إسلام آباد

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