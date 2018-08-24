القدرة الدفاعية والعسكرية لإيران لها أهداف ردعية

وأضاف شعبانيان خلال كلمة ألقاها قبيل خطبة صلاة الجمعة في محافظة يزد (وسط)، ان الإستكبار العالمي وداعميه، يعلمون جيدا مستوي صناعاتنا الدفاعية وإذا ما أطلقوا رصاصة صوب إيران الإسلامية، فسنرد عليهم بعشرة رصاصات بالتأكيد.

وتابع بالقول انه، ببركة الثورة الإسلامية وعبر توظيف طاقات الشباب الملتزم والمتخصص واعتمادا علي خبراتنا المحلية فاننا نعمل علي سد حاجات كافة قواتنا المسلحة في انتاج وصيانة معداتنا العسكرية، إتكالا علي كفاءاتنا الذاتية.

وأكد شعبانيان، ان الصناعة الدفاعية الحالية لإيران هي حصيلة 40 عاما من الجهود المضنية للعلماء والخبراء الإيرانيين القائمة علي توجه عام يتمثل في تحقيق الإكتفاء الذاتي.

وقال في ذات السياق: إن انتاج أنواع الصواريخ الإيرانية التي يصل مداها الي ألفي كيلومتر، يعد من نتائج الإعتماد علي خبراتنا المحلية وكفاءات الشباب الإيراني المختص وان مسيرة تحقيق الإكتفاء الذاتي في هذا المجال ستتواصل طالما تطلبت الحاجة وذلك بناء علي إرشادات سماحة قائد الثورة الإسلامية.

كما أشار هذا المسؤول الي إرساء التعاون بين خمسة آلاف شركة صناعية، وقائمة علي المعرفة مع وزارة الدفاع مضيفا، ان هذه الشركات تعمل علي إنتاج المعدات الدفاعية اللازمة حسب الحاجة.

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