انتهاكات قوات التحالف السعودي بحق الأطفال اليمنيين تذكرنا بجرائم الحرب العالمية الأولي والثانية

وفي تعليقه علي مجزرة التحالف التي ارتكبها في أكثر من 31 امرة وطفلا طفلاً بالدريهمي قال درويش “من بعد مجزرة طلاب ضحيان بـ 12 يوم تنقلنا قوات التحالف السعودي إلي مجزرة أطفال الدريهمي حيث تتوارد المشاهد الأولية عن صور أجساد الأطفال والنساء محترقة وممزقة ومتفحمة”.

وتساءل درويش “ماذا يريد التحالف السعودي بوضع الأطفال والنساء كأهداف حربية؟ أن يتفوق علي بشاعة جرائم الحرب العالمية بحق الأطفال؟”.

وذكر درويش أن “الأسوأ من بشاعة الجريمة بحق الأطفال اليمنيين هو تبريرات التحالف السعودي، فبعد مجزرة طلاب ضحيان قال التحالف إنه نفذ عملا مشروعا متوافقا مع القانون الدولي الإنساني، هل أصبحت أجساد الأطفال اليمنيين المقطعة بفعل الضربات العسكرية عملا ممكن تبريره”.

وفي تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أرفق معها صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال درويش: “هذه صورة واقعية “للإصلاحات” التي يقوم بها ولي العهد السعودي، من أراد أن يتعرف علي المنجزات الإنسانية فليشاهد مجزرة أطفال الدريهمي وقبلها مجزرة طلاب ضحيان يالبشاعة هكذا “إصلاحات”.

المصدر : اللؤلؤة

انتهي ** 1837

