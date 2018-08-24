منتخب الكبادي الإيراني يخطف ذهبية الألعاب الآسيوية

وتقلد منتخب الكبادي الوطني للسيدات اليوم الجمعة، ذهبية الألعاب الآسيوية ولأول مرة في تاريخه، بعد هزيمته بطل العالم الهندي بنتيجة 27-24 .

وقد انتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة 11-13 لصالح المنتخب الهندي، ولكن في بداية الشوط الثاني تقدمت إيران علي خصمها بنتيجة 18-15 وتمكنت من الحفاظ علي تفوقها حتي نهاية السباق لتلحق بخصمها الخسارة بنتيجة 27-24 وتخطف الذهبية.

وقد فازت إيران علي كوريا الجنوبية وبنغلاديش في المرحلة الفرقية فيما خسرت أمام تايوان.

وتغلب منتخب الكبادي الإيراني علي خصمه التايلاندي في الدور نصف النهائي لكي يتمكن في نهاية المطاف من هزيمة نظيره الهندي.

وهذه هي المرة الأولي التي تمكنت فيها السيدات الإيرانيات من الحصول علي الميدالية الذهبية للألعاب الآسيوية.

وقد تمكن منتخب الكبادي الإيراني للرجال أيضا من حصاد ذهبية آسياد 2018 بعد أن فاز علي خصمه الكوري الجنوبي بنتيجة 26-16.

وكان قد تغلب منتخب الكبادي الإيراني للرجال علي نظرائه من اليابان وباكستان ونيبال وماليزيا وإندونيسيا في المرحلة الفرقية من دون أية خسارة، كما تمكن من التفوق علي نظيره الهندي في الدور نصف النهائي.

ونافس منتخب الكبادي الإيراني في المجموعة الأولي كلا من اليابان وإندونيسيا ونيبال وباكستان وماليزيا.

وبعد الحصول علي هذه الميدالية، بلغ العدد الإجمالي للميداليات التي أحرزتها القافلة الرياضية الإيرانية الموفدة الي الدورة الثامنة عشرة من الألعاب الآسيوية، 31 ميدالية.

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