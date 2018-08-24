آسياد 2018؛

منتخب الكبادي الإيراني يخطف ذهبية الألعاب الآسيوية

جاكرتا/24 آب/أغسطس/إرنا- حصد منتخب الكبادي الإيراني في قسمي السيدات والرجال ذهبية الدورة الثامنة عشرة من الألعاب الآسيوية المقامة في اندونيسيا 'آسياد 2018'.

وتقلد منتخب الكبادي الوطني للسيدات اليوم الجمعة، ذهبية الألعاب الآسيوية ولأول مرة في تاريخه، بعد هزيمته بطل العالم الهندي بنتيجة 27-24 .
وقد انتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة 11-13 لصالح المنتخب الهندي، ولكن في بداية الشوط الثاني تقدمت إيران علي خصمها بنتيجة 18-15 وتمكنت من الحفاظ علي تفوقها حتي نهاية السباق لتلحق بخصمها الخسارة بنتيجة 27-24 وتخطف الذهبية.
وقد فازت إيران علي كوريا الجنوبية وبنغلاديش في المرحلة الفرقية فيما خسرت أمام تايوان.
وتغلب منتخب الكبادي الإيراني علي خصمه التايلاندي في الدور نصف النهائي لكي يتمكن في نهاية المطاف من هزيمة نظيره الهندي.
وهذه هي المرة الأولي التي تمكنت فيها السيدات الإيرانيات من الحصول علي الميدالية الذهبية للألعاب الآسيوية.
وقد تمكن منتخب الكبادي الإيراني للرجال أيضا من حصاد ذهبية آسياد 2018 بعد أن فاز علي خصمه الكوري الجنوبي بنتيجة 26-16.
وكان قد تغلب منتخب الكبادي الإيراني للرجال علي نظرائه من اليابان وباكستان ونيبال وماليزيا وإندونيسيا في المرحلة الفرقية من دون أية خسارة، كما تمكن من التفوق علي نظيره الهندي في الدور نصف النهائي.
ونافس منتخب الكبادي الإيراني في المجموعة الأولي كلا من اليابان وإندونيسيا ونيبال وباكستان وماليزيا.
وبعد الحصول علي هذه الميدالية، بلغ العدد الإجمالي للميداليات التي أحرزتها القافلة الرياضية الإيرانية الموفدة الي الدورة الثامنة عشرة من الألعاب الآسيوية، 31 ميدالية.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

ورزش

آسياد 2018

منتخب الكبادي الإيراني

جاكرتا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

منتخب الكبادي الإيراني يخطف ذهبية الألعاب الآسيوية

معظم المشاهدات

قاسمی: مبلغ الـ 18 ملیون یورو المخصص من قبل اوروبا لایران لا علاقة له بالحزمة الاقتصادیة المقترحة

قاسمی: مبلغ الـ 18 ملیون یورو المخصص من قبل اوروبا لایران لا علاقة له بالحزمة الاقتصادیة المقترحة

زلزال جناح هرمزكان ادي الي تصدع جدران بعض الابنية

زلزال جناح هرمزكان ادي الي تصدع جدران بعض الابنية

إنشاء الغطاء الذهبي هو ألية إيران وتركيا وروسيا لكسر الحظر

أكاديمي أمريكي:

إنشاء الغطاء الذهبي هو ألية إيران وتركيا وروسيا لكسر الحظر

اليابان تعزز علاقاتها مع إيران

رئيس اتحاد الأعمال الياباني:

اليابان تعزز علاقاتها مع إيران

ايران تتقدم الي المركز الرابع بدورة الالعاب الاسيوية

ايران تتقدم الي المركز الرابع بدورة الالعاب الاسيوية

أحدث الأخبار

القدرة الدفاعية والعسكرية لإيران لها أهداف ردعية

مساعد وزير الدفاع لشؤون التفتيش؛

القدرة الدفاعية والعسكرية لإيران لها أهداف ردعية

انتهاكات قوات التحالف السعودي بحق الأطفال اليمنيين تذكرنا بجرائم الحرب العالمية الأولي والثانية

رئيس منتدي البحرين:

انتهاكات قوات التحالف السعودي بحق الأطفال اليمنيين تذكرنا بجرائم الحرب العالمية الأولي والثانية

منتخب الكبادي الإيراني يخطف ذهبية الألعاب الآسيوية

آسياد 2018؛

منتخب الكبادي الإيراني يخطف ذهبية الألعاب الآسيوية

أميركا لن تتجرأ علي شن حرب ضد إيران

خطيب صلاة الجمعة في طهران:

أميركا لن تتجرأ علي شن حرب ضد إيران

قاسمي:من يدعم المعتدين بالسلاح يجب ان يتحمل مسؤولية جرائمهم

قاسمي:من يدعم المعتدين بالسلاح يجب ان يتحمل مسؤولية جرائمهم

موضوعات مرتبط