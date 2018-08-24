الأمم المتحدة أهدرت بمواقفها المخزية تجاه المجازر ما تبقي من ماء وجهها

وقال محمد علي الحوثي في بيان له: 'المنظمات الدولية والأمم المتحدة أهدرت بمواقفها المخزية تجاه المجازر الوحشية بحق أطفال وشعب اليمن ما تبقي من ماء وجهها.

وأوضح أن استهداف الأطفال والمدنيين سياسة ثابتة لدول العدوان تسير وفق آلية متبعة وممنهجة في اليمن.

وناشد الحوثي أحرار العالم للضغط بشدة لوقف العدوان الظالم علي الشعب اليمني وفك الحصار الغاشم.

ولفت إلي أن إنقاذ أطفال اليمن سيعني الانتصار للإنسانية التي تتعرض بهذا العدوان لأبشع انتهاك عرفته عبر التاريخ.

هذا وحمّل رئيس الثورية العليا الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والدول المتحالفة معهما في العدوان علي اليمن المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء وما سبقها من جرائم يندي لها جبين الإنسانية.

انتهي ** 1837

