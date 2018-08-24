شركة صهيونية تميط اللثام عن تعاون استخباراتي بين الرياض وتل ابيب

ونقلت وكالة (اسرار ميديا) الاخبارية العراقية، عن ملك شركة (انتو فيو) الاسرائيلية لبيع المعلومات، 'أن وزارة الأمن الاسرائيلية منحت شركته رخصة تصدير للمملكة العربية السعودية، وأن شركته باعت بالفعل معلومات للعائلة السعودية الحاكمة'.

وقال صاموئيل بار، بحسب وكالة (اسرار ميديا)، في تصريحات ادلي بها لموقع (بلومبيرغ) الاميركي، ونشرها فيما بعد موقع (واللا) الصهيوني باللغة العبرية، ان شركته 'باعت قبل سنتين خدمات استخبارية للعائلة الحاكمة في السعودية، وانه وفق الترخيص الجديد، فإنه بإمكان الشركات الإسرائيليّة التصدير إلي جميع دول العالم ما عدا إيران ولبنان والعراق وسوريّا'.

ويذكر ان صفقة ابرمت قبل عامين بين الرياض وتل ابيب، قضت بأن تبيع الاخيرة للاولي طائرات من دون طيار((drone، حيث كان يفترض بموجب تلك الصفقة، ان يتم نقل الطائرات اولا الي جنوب افريقيا ومن هناك يصار لنقلها الي المملكة العربية السعودية تجنب للفت الانظار واثارات وسائل الاعلام والرأي العام في العالمين العربي والاسلامي.

ووفقا لموقع (واللا) العبري، 'أن غطاء كبيرا من السرية يُلقي بظلاله علي العلاقات التجاريّة بين شركاتٍ إسرائيليّة وشركاتٍ عربيّة، خاصة في دول مجلس التعاون إضافة إلي مصر والأردن'.

ومنذ تولي محمد بن سلمان مقاليد السلطة الحقيقية في السعودية بعد اقصاء ولي العهد السابق محمد بن نايف، في حزيران-يونيو من العام الماضي، اتخذت الرياض خطوات كبيرة وخطيرة في تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وقد اعترف بن سلمان عدة مرات في احاديث لوسائل اعلام اجنبية عن التوجه السعودي الجديد في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بمختلف المجالات، هذا في الوقت الذي تبنت الرياض مواقف اكثر تشددا في علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية والاطراف التي تحارب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الاميركية.

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