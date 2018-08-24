بفعل الهزائم والانكسارات المتلاحقة لتنظيمه..

تسجيل جديد لزعيم داعش الارهابي يكشف عن يأسه واحباطه

بغداد/24 اب/اغسطس/ارنا-بثت مواقع الكترونية تابعة لتنظيم داعش الارهابي، تسجيلا صوتيا جديدا لزعيم التنظيم، ابو بكر البغدادي، عكس جانبا كبيرا من حالة اليأس والاحباط التي يعيشها بعد سلسلة الهزائم والانكسارات المتلاحقة التي مني بها ذلك التنظيم في كل من العراق وسوريا خلال العامين الماضي والجاري.

ونقلت مواقع ووكالات انباء خبرية عراقية، مقتطفات مكتوبة من التسجيل الصوتي الاخير للبغدادي، يقول فيه 'ان المجاهدين لايحسبون الانتصار او الهزيمة بفقدان بلد أو آخر، وان دولة الخلافة باقية لتنصر دين الله وتقاتل اعداءه'!.
وطالب انصاره بمواصلة ما اسماه (الجهاد)، في العراق والشام واليمن وسيناء وخراسان وليبيا وغرب ووسط افريقيا وغيرها من الأماكن، وعدم اليأس بعد الخسائر العسكرية التي تعرض لها داعش.
ويذكر ان تنظيم داعش الارهابي، فقد اغلب الاراضي التي كان يسيطر عليها قبل حوالي ثلاثة اعوام، وكانت هزائم التنظيم في كل من مدينة الموصل العراقية، والرقة السورية خريف العام الماضي، من اكبر الانكسارات التي تعرض لها، والتي جعلته يترنح ويفقد توازنه، بحيث بدا انه يلفظ انفاسه الاخيرة.
ويعود آخر تسجيل صوتي للبغدادي إلي شهر أيلول-سبتمبر من العام المنصرم، وتحديدا قبل أسابيع قلائل من خسارته مدينة الرقة السورية، في وقت مقارب جدا لهزيمته في الموصل ومدن عراقية اخري، التي افضت الي اعلان النصر النهائي والشامل عليه من قبل رئيس الوزراء العراقي في التاسع من شهر تشرين الاول-اكتوبر من العام الماضي.
وترددت قبل اسابيع قلائل معلومات في الكثير من وسائل الاعلام العربية والاجنبية عن موت البغدادي سريريا اثر اصابته في وقت سابق بغارة جوية في سوريا، نفذتها طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو العراقي، علي ضوء معلومات استخبارية دقيقة، علما ان سلاح الجو العراقي، نفذ خلال الشهور الاربعة الماضية عدة غارات، استهدفت عدة مواقع واوكار لتنظيم داعش الارهابي في عمق الاراضي السورية، كانت حصيلتها مقتل عشرات الارهابيين، وتدمير كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة والوثائق العائدة للتنظيم.
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تسجيل جديد لزعيم داعش الارهابي يكشف عن يأسه واحباطه

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