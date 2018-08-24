مهاتير محمد: أميركا أصيبت بالعزلة بعد إنسحابها من الإتفاق النووي

ونشر موقع 'ماليزيا كيني' اليوم الجمعة، جزءا من المقابلة التي أجرتها محطة 'بي.بي.إس' التايلاندية مع رئيس الوزراء الماليزي 'مهاتير محمد' قائلة، 'يعتقد رئيس الوزراء بأن إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي كان قرارا خاطئا'.

وكتب هذا الموقع الإعلامي الماليزي: بما ان الإتحاد الأوروبي يتطلع الي الحفاظ علي الإتفاق النووي، فان إنسحاب أميركا من هذا الإتفاق أدي بها الي العزلة.

وفي جانب آخر من حديثه، إستبعد مهاتير محمد فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية.

وفي سياق منفصل، اعتبر رئيس الوزراء الماليزي مصادقة القرار المثير للجدل من قبل الصهاينة، بأنه أشبه ما يكون بالتمييز العنصري.

وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيليّ قد أقرت الأربعاء 18 تموز/ يوليو ما يُعرف بمشروع 'قانون القومية' تمهيداً لعرضه علي جلسة الكنيست للتصويت عليه. ومن المبادئ الأساسية لهذا القانون أن تكون أرض فلسطين المحتلّة 'دولة لإسرائيل وعاصمتها القدس الكاملة الموحدة'.

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