الجهاد الإسلامي: استقالة “كرين” تعكس حجم التدخل الصهيوأمريكي في المؤسسات الدولية

بيروت/24 آب/اغسطس/ارنا-أكّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة أنَّ استقالة ديفيد كرين الذي عينته الأمم المتحدة الشهر الماضي رئيساً لتحقيق المنظمة في العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة تعكس حجم الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال علي مؤسسات المجتمع الدولي.

وأوضح الحساينة في تصريحٍ صحفي أنَّ الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال تمارسان الهيمنة والغطرسة علي المؤسسات لإفراغها من مضمونها الإنساني وإلغاء وظيفتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلي أنَّ العديد من الشواهد والسوابق تؤكد هيمنة وغطرسة الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال علي هذه المؤسسات الدولية الاممية.
وقال الحساينة: إن الاستقالة تأتي في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ والمتمثلة في جرائم القتل العمد والحصار والتجويع والتهجير القسري والتفرقة العنصرية، مضيفاً “أن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان إفراغ المؤسسات الدولية والاممية من خلال المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات”.
وشدد الحساينة علي أنَّ استقالة رئيس اللجنة الدولية ديفيد كرين في مثل هذه الظروف والأوضاع تعني تخليه عن واجبه القانوني والإنساني، داعياً مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة إلي سرعة تعيين رئيس للجنة حتي تستطيع اللجنة ممارسة أعمالها بل وتمكينها من القيام بوظيفتها دون تأثيرٍ أو ضغطٍ من الإدارة الامريكية او حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
واختمم الحساينة قائلاً “إن الانتصار لقيم الحق والعدل التي دعت إليها جميع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية واجب يقع علي عاتق جميع الدول والمنظمات الدولية”.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس الاول الأربعاء استقالة ديفيد كرين الذي تم تعيينه الشهر الماضي فقط رئيساً لتحقيق المنظمة في أحداث قطاع غزة هذا العام.
وأضافت الأمم المتحدة، في بيان بتاريخ 22 آب/أغسطس الجاري، أن كرين أبلغ مجلس حقوق الإنسان بقراره في اليوم السابق، موضحاً أن السبب هو “ظروف شخصية طرأت”، وأن المجلس “يدرس الخطوات المقبلة”.
وكرين مسؤول قانوني أميركي سابق عمل رئيساً للادعاء في محكمة خاصة بسيراليون بين عامي 2002 و2005. وعين رئيساً للجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أفراد يوم 25 تموز/يوليو الماضي.
واستشهد 170 فلسطينياً علي الأقل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك خلال مسيرات العودة السلمية التي بدأت في أواخر آذار/مارس الماضي.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو الماضي لصالح فتح التحقيق في وقائع القتل.
المصدر: فلسطين اليوم
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الجهاد الإسلامي: استقالة “كرين” تعكس حجم التدخل الصهيوأمريكي في المؤسسات الدولية

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