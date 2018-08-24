قيادي في 'حماس' : إنهاء الحصار الصهيوني لغزة هو المدخل لتحقيق الهدوء مع كيان الاحتلال

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'قاسم'، :'إن إنهاء هذا الحصار، وضمان حرية الحركة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة ، فضلاً عن تسهيل حركة نقل البضائع من القطاع و إليه هو أمر لا يمكن التخلي عنه أو المساومة عليه'.

وعشية استئناف جولات المشاورات الفصائلية في العاصمة المصرية، نبه المتحدث 'الحمساوي' إلي أهمية العمل من أجل وضع حد للكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع ، والتي وصلت مراحل خطيرة جداً.

وحول النقاط الأساسية للمشاورات المنتظر إطلاقها بعد انتهاء عطلة عيد الأضحي المبارك مباشرة ، لفت إلي أنها ستكون استكمالية للقاءات المعمقة التي جمعت قيادة 'حماس'، و بقية وفود القوي و الأحزاب ، وهي ستركز علي تجنيب غزة المزيد من المآسي و الويلات ، إلي جانب ملفي 'التهدئة' ، و المصالحة.

وأضاف، 'لقد سُجّل تقدم في بعض هذه الملفات خلال النقاشات الأخيرة مع المسؤولين المصريين، و ممثلو الفصائل لديهم مطالب واضحة خاصة فيما يتعلق بمسألة رفع الحصار حتي نصل للهدوء مع الكيان الإسرائيلي'.

وذكّر 'قاسم' بأن الأمم المتحدة –وعبر مبعوثها للتسوية في منطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف- جزء من الحراك الحاصل بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة و 'تل أبيب'.

وأردف قائلاً، :'إلي جانب جهود الأخوة في مصر ، هناك جهد أممي واضح من قبل ملادينوف ، ونحن بدورنا نأمل أن نصل في النهاية إلي مخرجات تُرضي شعبنا ، و تتناسب مع تضحياته'.

وكانت 'الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة'، أكدت علي لسان منسقها خالد البطش استعداد كل الأطراف الفلسطينية لحضور اللقاءات القادمة في العاصمة المصرية ، سعياً وراء تحقيق الوحدة الشاملة علي أساس اتفاق المصالحة لعام 2011 ، و كسر الحصار الجائر الذي تفرضه 'إسرائيل' علي غزة منذ سنة 2006 ؛ علماً بأن الأشهر القليلة الفائتة شهدت تشديداً في القيود الصهيونية.

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