برعاية وزير الصحة؛

إفتتاح أول مستشفي أهلي للعيون في مشهد المقدسة

مشهد/24 آب/أغسطس/إرنا- تم اليوم الجمعة، إفتتاح مستشفي 'بينا' الأهلي للعيون في مدينة مشهد المقدسة، مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرقي البلاد) خلال مراسم حضرها وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي 'سيد حسن قاضي زادة هاشمي'، وهو أول مستشفي أهلي شمال شرقي البلاد.

وقال المدير العام لمستشفي 'بينا' المختص بالعيون، الدكتور 'عليرضا إسماعيلي' خلال هذه المراسم: ان هذه المستشفي المجهزة بأحدث المعدات والتقنيات الطبية تم تشييدها علي أرض بمساحة ألفي متر مربع في سبعة طوابق تبلغ مساحتها 9 آلاف و500 متر مربع.
وأضاف إسماعيلي، تم وضع حجر الأساس لبناء مستشفي 'بينا' عام 2013 واليوم شهدنا تدشين هذا المركز العلاجي الخاص للعيون شمال شرقي البلاد وهو المستشفي الثاني المختص بالعيون في هذه المدينة، بعد مستشفي 'خاتم الأنبياء' التابع لجامعة مشهد للعلوم الطبية.
ويضم المستشفي 32 سريرا وست غرف للعمليات الجراحية وغرفتي لعمليات الليزر وتقدم الخدمات التخصصية في مجال طب العيون، وقد تم تشييده بتكلفة 500 مليار ريال إيراني من قبل القطاع الخاص (الدولار يعادل 42000 ريال إيراني).
وأشار إسماعيلي، الي ان هذا المستشفي يتيح أرضية ملائمة لتقديم الخدمات في مجال السياحة العلاجية للسياح الذين يتوافدون علي مدينة مشهد خاصة من دول الخليج الفارسي وأفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان.
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اجتماعي

سيد حسن قاضي زادة هاشمي

مستشفى خاص للعيون

مشهد

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إفتتاح أول مستشفي أهلي للعيون في مشهد المقدسة

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