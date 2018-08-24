ارتفاع حصيلة مجزرة العدوان السعودي في الدريهمي إلي 31 شهيدا

طهران / 24 اب / اغسطس/ ارنا - ارتفعت حصيلة مجزرة طيران تحالف العدوان السعودي بحق أسرة بعزلة الكوعي وسيارة تقل نازحين بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة المينية إلي 31 شهيدا جلهم أطفال ونساء في حصيلة غير نهائية.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جارالله لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطواقم الطبية وطواقم الصليب الأحمر الدولي لم تتمكن من الدخول إلي مسرح الجريمة في المديرية لانتشال الضحايا وإسعاف الجرحي.
وناشد الدكتور جارالله المنظمات الإنسانية والعاملة في المجال الصحي إلي سرعة تقدم المساعدات الطبية والعلاجية والعمل علي السماح لسيارات الإسعاف من الوصول لإنقاذ الجرحي.
ولفت إلي أن معظم الجرحي يتم إسعافهم بواسطة دراجات النارية أو سيارات المواطنين فيما يموت الآخرون بسبب تأخر إسعافهم.
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ارتفاع حصيلة مجزرة العدوان السعودي في الدريهمي إلي 31 شهيدا

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