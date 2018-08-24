ريابكوف: روسيا تحترم التواجد الإيراني في سوريا

ونقلا عن وكالة أنباء إيتار تاس الروسية، أضاف ريابكوف، ان هذا الموضوع لا يعني عدم توفر أية آفاق ومساحات للتعاون.

وتابع ريابكوف: لدينا رؤي مختلفة مع الجانب الأميركي في مواضيع عديدة وفي بعض الأحيان لدينا توجهات مضادة تماما، مضيفا، 'ولكن مع هذا، الأرضية متوفرة لإستمرار الحوار حول القضية السورية'.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي بشأن مسار محادثات السلام السورية: لا يمكن أن تحل محادثات سوتشي وأستانا محل محادثات جنيف؛ فهي مجالات منفصلة ومكملة لبعضها الآخر وانني أعتقد بأن طهران لديها وجهة نظر موافقة لنا بهذا الشأن.

وجاءت تصريحات ريابكوف، أمس الخميس عقب لقاء سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي 'نيكولاي باتروشيف' مع مستشار الأمن القومي الأميركي 'جون بولتون'.

وكان قد قال بولتون بعد لقائه نظيره الروسي، الذي انعقد بهدف مناقشة القضية السورية، 'هدفنا هو عودة كافة القوات الإيرانية الي بلادهم'.

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