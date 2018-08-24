ريابكوف: روسيا تحترم التواجد الإيراني في سوريا

طهران/24 آب/أغسطس/إرنا- أكد نائب وزير الخارجية الروسي 'سيرغي ريابكوف'، احترام روسيا كافة الإجراءات التي تتخذها إيران في سبيل الحفاظ علي أمنها بما في ذلك تواجدها في سوريا الذي جاء تلبية لطلب الحكومة القانونية السورية.

ونقلا عن وكالة أنباء إيتار تاس الروسية، أضاف ريابكوف، ان هذا الموضوع لا يعني عدم توفر أية آفاق ومساحات للتعاون.
وتابع ريابكوف: لدينا رؤي مختلفة مع الجانب الأميركي في مواضيع عديدة وفي بعض الأحيان لدينا توجهات مضادة تماما، مضيفا، 'ولكن مع هذا، الأرضية متوفرة لإستمرار الحوار حول القضية السورية'.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي بشأن مسار محادثات السلام السورية: لا يمكن أن تحل محادثات سوتشي وأستانا محل محادثات جنيف؛ فهي مجالات منفصلة ومكملة لبعضها الآخر وانني أعتقد بأن طهران لديها وجهة نظر موافقة لنا بهذا الشأن.
وجاءت تصريحات ريابكوف، أمس الخميس عقب لقاء سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي 'نيكولاي باتروشيف' مع مستشار الأمن القومي الأميركي 'جون بولتون'.
وكان قد قال بولتون بعد لقائه نظيره الروسي، الذي انعقد بهدف مناقشة القضية السورية، 'هدفنا هو عودة كافة القوات الإيرانية الي بلادهم'.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

سياسي

سيرغي ريابكوف

القضية السورية

جان بولتون

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ريابكوف: روسيا تحترم التواجد الإيراني في سوريا

معظم المشاهدات

زلزال جناح هرمزكان ادي الي تصدع جدران بعض الابنية

زلزال جناح هرمزكان ادي الي تصدع جدران بعض الابنية

إنشاء الغطاء الذهبي هو ألية إيران وتركيا وروسيا لكسر الحظر

أكاديمي أمريكي:

إنشاء الغطاء الذهبي هو ألية إيران وتركيا وروسيا لكسر الحظر

قاسمی: مبلغ الـ 18 ملیون یورو المخصص من قبل اوروبا لایران لا علاقة له بالحزمة الاقتصادیة المقترحة

قاسمی: مبلغ الـ 18 ملیون یورو المخصص من قبل اوروبا لایران لا علاقة له بالحزمة الاقتصادیة المقترحة

ايران تتقدم الي المركز الرابع بدورة الالعاب الاسيوية

ايران تتقدم الي المركز الرابع بدورة الالعاب الاسيوية

اليابان تعزز علاقاتها مع إيران

رئيس اتحاد الأعمال الياباني:

اليابان تعزز علاقاتها مع إيران

أحدث الأخبار

حماس: قرارنا موحد بشأن كافة القضايا بما فيها موضوع التهدئة

حماس: قرارنا موحد بشأن كافة القضايا بما فيها موضوع التهدئة

قيادي في `حماس` : إنهاء الحصار الصهيوني لغزة هو المدخل لتحقيق الهدوء مع كيان الاحتلال

خاص 'إرنا':

قيادي في 'حماس' : إنهاء الحصار الصهيوني لغزة هو المدخل لتحقيق الهدوء مع كيان الاحتلال

السفير الإيراني يسلم رسالتي مواساة روحاني وظريف الي مسؤولي غانا

علي ضوء رحيل كوفي أنان؛

السفير الإيراني يسلم رسالتي مواساة روحاني وظريف الي مسؤولي غانا

إفتتاح أول مستشفي أهلي للعيون في مشهد المقدسة

برعاية وزير الصحة؛

إفتتاح أول مستشفي أهلي للعيون في مشهد المقدسة

صحفي لبناني: المقاومة اليوم اصبحت في موقع الردع للعدو

في حديث خاص لـ'ارنا'

صحفي لبناني: المقاومة اليوم اصبحت في موقع الردع للعدو

موضوعات مرتبط