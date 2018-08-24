آسياد 2018؛

الفضية في التجديف الزوجي.. حصاد سيدات إيران

جاكرتا/24 آب/أغسطس/إرنا- حاز المنتخب الإيراني لسباقات التجديف الزوجي وزن خفيف للسيدات علي المركز الثاني في نهائيات فئة A من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا 'آسياد 2018' وتقلد فضية هذه المنافسات.

وتمكن المنتخب الإيراني لسباقات التجديف الزوجي وزن خفيف للسيدات الذي تكون من 'نازنين رحماني' و'مريم اُميدي بارسا'، تمكن من حصاد فضية هذه الدورة من المنافسات ووقف علي المركز الثاني، بعدما سجل رقما قياسيا في هذه المنافسات وهو سبع دقائق و38 . 48ثانية.
وتقلد المنتخب الصيني الذهبية فيما حصل المنتخب التايلاندي علي برونزية هذه السباقات.
وبعد حصاد هذه الميدالية، وصل عدد ميداليات القافلة الرياضية الإيرانية الي 29 ميدالية (10 ميداليات ذهبية و 11 فضية و 8 مداليات برونزية) وهي ما زالت تحافظ علي المركز الرابع في جدول توزيع الميداليات.
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ورزش

آسياد 2018

سباقات التجديف الزوجي

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الفضية في التجديف الزوجي.. حصاد سيدات إيران

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