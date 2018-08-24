القوات الحكومية بسطت سيطرتها علي 96% من أراضي سوريا

وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها مساء الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: 'تم في سوريا بدعم القوات المسلحة الروسية تحرير أكثر من 1400 مدينة وبلدة من قبضة الإرهابيين، وانتقل ما يربو عن 96% من أراضي البلاد إلي سيطرة القوات الحكومية أو وحدات الدفاع الوطني، ونتيجة ذلك تمكن أكثر من 1.5 مليون لاجئ لتوه من العودة إلي وطنهم'.

ولم يستبعد نيبينزيا مع ذلك ارتفاع عدد 'الخلايا النائمة' للتنظيمات الإرهابية في سوريا، موضحا أن 'عناصر داعش يتجرؤون علي استخدام كل الأساليب الممكنة ويجندون بنشاط قاصرين وأطفالا ما دون الـ12 عاما لتنفيذ عمليات إرهابية'.

وأشار نيبينزيا بالترحيب إلي أن 'نقطة الانطلاق' في التقرير السابع، الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن تهديد تنظيم 'داعش' للأمن والسلام العالميين، تمثلت في 'الاعتراف بنجاحات العسكريين السوريين في محاربة الإرهابيين'.

وفي سياق متصل، لفت نيبينزيا إلي أن هناك أدلة متزايدة علي تنفيذ عمليات لتوريد الأسلحة إلي عناصر 'داعش' في سوريا من الخارج 'علي يد كيانات شبه شرعية أو حتي برعاية استخبارات بعض الدول'.

وأعرب عن أمل روسيا في 'مناقشة سبل حل هذه القضية بالتفاصيل خلال المؤتمر الدولي لمكافحة عمليات التوريد غير القانوني للأسلحة في سياق محاربة الإرهاب الدولي، والذي تقيمه موسكو في 3 و4 سبتمبر القادم'.

من جهة أخري، شدد المندوب الروسي علي أن تنظيم 'القاعدة' الإرهابي قد يحل مكان 'داعش' في منع تحقيق التسوية السلمية للأزمة السورية.

وقال نيبينزيا إن 'المعلومات المتوفرة تدل علي أن القاعدة هي بالضبط من يمكن أن يقود مبادرة تقويض التسوية السلمية'.

وتابع موضحا: 'إن الخفض المعين في مستوي نشاط داعش أتاح رفع رأس القاعدة، التي يصل تمويلها الشهري من 20 إلي 40 مليون دولار'.

وأردف: 'التنظيم يعزز صلاته بأذرعه في شمال إفريقيا حيث يسعي للسيطرة علي النشاط الاقتصادي المحلي غير الشرعي كما يستثمر في الشركات القابضة العاملة في قطاع الزراعة بالدول الإفريقية الشمالية'.

المصدر : روسيا اليوم

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