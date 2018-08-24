حماس: حديث ترمب عن إنهاء ملف القدس لا قيمة له

وأكدت الحركة علي لسان المتحدث باسمها حازم قاسم أنّ 'شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتي تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها تحرير مدينة القدس'.

وأشار إلي أن 'هذه المواقف تثبت صوابية خط المقاومة التي رفضت أن تجعل القدس وكافة الحقوق الفلسطينية محل تفاوض، فالحقوق لا تستجدي، بل تنتزع انتزاعا'.

وقال: إن 'استمرار الإدارة الأمريكية في مواقفها المعادية لشعبنا، ينقلها من حالة الانحياز للاحتلال، إلي حالة المشاركة في العدوان علي شعبنا وحقوقه'.

وكان ترمب، قال خلال حديثه عن خطته لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، فجر الأربعاء الماضي: إنه خلال المفاوضات 'ستدفع إسرائيل ثمنًا أكبر بكثير، لأنها أخذت هديّة قيّمة جدًّا'؛ في إشارة إلي الاعتراف بالقدس عاصمةً لـ'إسرائيل'.

وأضاف: 'أزلنا قضيّة القدس عن طاولة المفاوضات'.

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