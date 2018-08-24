قرار `بریتیش ایرویز` تعلیق رحلاتها الجویة الي طهران یبعث علي الاسف

وفی تغریدة له فی صفحته الشخصیة علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر' اشار بعیدی نجاد الي قرار الخطوط الجویة البریطانیة تعلیق رحلاتها الي طهران وكتب: ان 'بریتیش ایرویز' اعلنت الیوم بانها ستعلق رحلاتها من لندن الي طهران نهایة سبتمبر. هذا القرار یبعث علي الاسف نظرا لوجود طلبات من المسافرین فی هذا الخط'.

واضاف: آمل بان تتمكن 'ایران ایر' (الخطوط الجویة الایرانیة) عبر 3 رحلات جویة مباشرة الي لندن اسبوعیا من استثمار الفرصة المناسبة وتملأ الفراغ الحاصل.

وقد أعلنت الخطوط الجویة البریطانیة 'بریتیش ایرویز' الیوم الخمیس، أنها ستوقف رحلاتها من لندن إلي طهران لأنها 'لیس لها جدوي تجاریة' حسبما افادت.

انتهي ** 2342

