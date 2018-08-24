مسؤول صيني: بكين وطهران اوجدتا خطوط اتصال كثيرة للتعاون

بكين / 24 اب /اغسطس /ارنا-
اعلن مساعد الامين العام لمجلس التجار الايرانيين والصينيين 'جانغ يي' بان هنالك الان خطوط اتصال كثيرة للتعاون بين البلدين.

وقال 'جانغ يي' في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الخميس، ان من ضمن خطوط الاتصال هذه تاسيس علاقات شراكة استراتيجية وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والتي رسخت كثيرا البنية التحتية للعلاقات الثنائية.
واضاف، ان الصين وبناء علي قرار البرلمان والحزب الحاكم تسعي لتطوير العلاقات والتعاون وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وفتح الابواب امام الدول الاخري ومن المؤكد في هذه الظروف سوف لن تكون ايران خارج هذا الاطار.
وقال المسؤول التجاري الصيني، ان رؤية الصين للعلاقات مع ايران استراتيجية ونسعي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
واوضح بان الصين تتعاون مع ايران في اطار برنامج طريق الحرير الجديد وتنفيذ المشاريع ذات الصلة واضاف، ان هذه المشاريع مهمة جدا للبلدين والمنطقة وخفض حدة التوتر الاقليمي.
واكد بان العمل يجري في اطار هذا المجلس، من دون الاكتراث للحظر الاميركي احادي الجانب، للتعاون في مجالات مثل الطاقة والصناعات والحديد والصلب والسياحة وتنفيذ المشاريع المشتركة لتحقيق مصالح الطرفين.
واشار الي ان حجم التبادل التجاري بين ايران والصين بلغ 37 مليارا و 200 مليون دولار العام الماضي بزيادة قدرها 19 بالمائة عن العام الذي سبقه واضاف، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 17 مليارا خلال النصف الاول من العام الجاري بزيادة قدرها نحو 10 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ايران

الصين

جانغ يي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول صيني: بكين وطهران اوجدتا خطوط اتصال كثيرة للتعاون

معظم المشاهدات

إنشاء الغطاء الذهبي هو ألية إيران وتركيا وروسيا لكسر الحظر

أكاديمي أمريكي:

إنشاء الغطاء الذهبي هو ألية إيران وتركيا وروسيا لكسر الحظر

ايران تتقدم الي المركز الرابع بدورة الالعاب الاسيوية

ايران تتقدم الي المركز الرابع بدورة الالعاب الاسيوية

زلزال جناح هرمزكان ادي الي تصدع جدران بعض الابنية

زلزال جناح هرمزكان ادي الي تصدع جدران بعض الابنية

اليابان تعزز علاقاتها مع إيران

رئيس اتحاد الأعمال الياباني:

اليابان تعزز علاقاتها مع إيران

سفن الصيد الصينية تمتلكها جهات ايرانية أو قامت بإستئجارها

محافظ هرمزكان :

سفن الصيد الصينية تمتلكها جهات ايرانية أو قامت بإستئجارها

أحدث الأخبار

حماس: حديث ترمب عن إنهاء ملف القدس لا قيمة له

حماس: حديث ترمب عن إنهاء ملف القدس لا قيمة له

قاسمي: مبلغ الـ 18 مليون يورو لا علاقة له بالحزمة الاقتصادية المقترحة

قاسمي: مبلغ الـ 18 مليون يورو لا علاقة له بالحزمة الاقتصادية المقترحة

قرار `بریتیش ایرویز` تعلیق رحلاتها الجویة الي طهران یبعث علي الاسف

سفیر ایران فی لندن:

قرار 'بریتیش ایرویز' تعلیق رحلاتها الجویة الي طهران یبعث علي الاسف

مسؤول صيني: بكين وطهران اوجدتا خطوط اتصال كثيرة للتعاون

مسؤول صيني: بكين وطهران اوجدتا خطوط اتصال كثيرة للتعاون

`أمنستي` تطالب السعودية باسقاط حكم الاعدام عن اسراء الغمغام و 4 ناشطين آخرين

'أمنستي' تطالب السعودية باسقاط حكم الاعدام عن اسراء الغمغام و 4 ناشطين آخرين

موضوعات مرتبط