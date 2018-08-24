مسؤول صيني: بكين وطهران اوجدتا خطوط اتصال كثيرة للتعاون

وقال 'جانغ يي' في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الخميس، ان من ضمن خطوط الاتصال هذه تاسيس علاقات شراكة استراتيجية وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والتي رسخت كثيرا البنية التحتية للعلاقات الثنائية.

واضاف، ان الصين وبناء علي قرار البرلمان والحزب الحاكم تسعي لتطوير العلاقات والتعاون وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وفتح الابواب امام الدول الاخري ومن المؤكد في هذه الظروف سوف لن تكون ايران خارج هذا الاطار.

وقال المسؤول التجاري الصيني، ان رؤية الصين للعلاقات مع ايران استراتيجية ونسعي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

واوضح بان الصين تتعاون مع ايران في اطار برنامج طريق الحرير الجديد وتنفيذ المشاريع ذات الصلة واضاف، ان هذه المشاريع مهمة جدا للبلدين والمنطقة وخفض حدة التوتر الاقليمي.

واكد بان العمل يجري في اطار هذا المجلس، من دون الاكتراث للحظر الاميركي احادي الجانب، للتعاون في مجالات مثل الطاقة والصناعات والحديد والصلب والسياحة وتنفيذ المشاريع المشتركة لتحقيق مصالح الطرفين.

واشار الي ان حجم التبادل التجاري بين ايران والصين بلغ 37 مليارا و 200 مليون دولار العام الماضي بزيادة قدرها 19 بالمائة عن العام الذي سبقه واضاف، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 17 مليارا خلال النصف الاول من العام الجاري بزيادة قدرها نحو 10 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

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