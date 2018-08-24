'أمنستي' تطالب السعودية باسقاط حكم الاعدام عن اسراء الغمغام و 4 ناشطين آخرين

طهران / 24 اب /اغسطس /ارنا-
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات السعودية بإسقاط حكم الإعدام عن الناشطة الحقوقية السعودية إسراء الغمغام وأربعة ناشطين آخرين متهمين بالمشاركة في تظاهرات مناهضة للحكومة.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد إن إعدام إسراء الغمغام -التي اعتقلت في القطيف عام 2015- في حال تنفيذه 'سيشكل تهديدا لناشطين آخرين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان وتظاهرهم السلمي'.

واعتبرت حديد أن الهدف من محاكمة الغمغام هو إسكات المعارضة في المنطقة الشرقية بالسعودية، مضيفة أن السعودية 'هي أكثر بلدان العالم تنفيذا لحكم الإعدام'، وأن 'علي العالم عدم تجاهل سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، ووضع حد لتلك المحاكمات السياسية والممارسات المخالفة للقانون الدولي'.

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سياسي

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الغمغام

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`أمنستي` تطالب السعودية باسقاط حكم الاعدام عن اسراء الغمغام و 4 ناشطين آخرين

'أمنستي' تطالب السعودية باسقاط حكم الاعدام عن اسراء الغمغام و 4 ناشطين آخرين

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