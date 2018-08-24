`أمنستي` تطالب السعودية باسقاط حكم الاعدام عن اسراء الغمغام و 4 ناشطين آخرين

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد إن إعدام إسراء الغمغام -التي اعتقلت في القطيف عام 2015- في حال تنفيذه 'سيشكل تهديدا لناشطين آخرين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان وتظاهرهم السلمي'.



واعتبرت حديد أن الهدف من محاكمة الغمغام هو إسكات المعارضة في المنطقة الشرقية بالسعودية، مضيفة أن السعودية 'هي أكثر بلدان العالم تنفيذا لحكم الإعدام'، وأن 'علي العالم عدم تجاهل سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، ووضع حد لتلك المحاكمات السياسية والممارسات المخالفة للقانون الدولي'.



انتهي ** 2342

