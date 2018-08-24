مساعد وزیر الدفاع الایرانی: قادرون علي توفیر الحاجات الدفاعیة للدول الاخري

یزد / 24 اب /اغسطس /ارنا-
اكد مساعد وزیر الدفاع واسناد القوات المسلحة الایرانیة لشؤون التفتیش العمید سعید شعبانیان بان جمیع حاجات البلاد الدفاعیة یتم انتاجها وتوفیرها فی الداخل، وان ایران قادرة ایضا علي توفیر طلبات الدول الاخري فی هذا المجال.

واشار العمید شعبانیان فی تصریح له مساء الخمیس خلال لقائه ممثل الولی الفقیه وامام جمعة یزد آیة الله محمد رضا ناصری یزدی، الي فترة الحرب المفروضة علي الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة من قبل النظام العراقی البائد خلال الفترة 1980-1988 وقال، انه فی تلك الفترة لم تكن هنالك ای دولة مستعدة لتزویدنا حتي بالاسلاك الشائكة الا اننا الیوم نعد من الدول الناجحة فی المجال الدفاعی فی العالم.
واضاف، اننا وفی ظل الاعتماد علي الطاقات الداخلیة قادرون علي توفیر ای حاجات عسكریة ودفاعیة للبلاد ولا مشكلة لدینا فی هذا المجال.
واشار الي ان 5 آلاف شركة صناعیة ومعرفیة تتعاون مع وزارة الدفاع قائلا، ان هذه الشركات تقوم حسب الحاجة باعداد وانتاج المعدات الدفاعیة اللازمة.
واضاف، ان ایران یمكنها حتي تلبیة وارسال طلبات سائر الدول فی هذا المجال.
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مساعد وزیر الدفاع الایرانی: قادرون علي توفیر الحاجات الدفاعیة للدول الاخري

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