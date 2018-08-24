حزب الله: ما يقوم به التحالف السعودي الاميركي باليمن جرائم حرب

أشار حزب الله في بيان له الخميس إلي أنه “قبل أن يجف دم طلاب المدارس في الحديدة، ارتكب العدوان السعودي الاميركي مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الاطفال والنساء، تناثرت اجسادهم الندية اشلاء فوق تراب اليمن المغمس بالدماء المظلومة، وسط صمت دولي واممي مريب، يكتفي بعد الضحايا واحصاء الخسائر”.



واعتبر الحزب أن “ما يقوم به التحالف السعودي الاميركي من قتل ذريع للاطفال والنساء وتدمير المدارس والمستتشفيات والاسواق والاماكن الاثرية في اليمن جرائم حرب موصوفة يستنكرها كل شريف وحر في العالم”.



وأدان الحزب باشد العبارات هذه المجازر المتواصلة بحق الشعب اليمني الصامد، ودعا العالم بأجمعه للوقوف بوجه هذا العدوان الهمجي حتي لا يكون شريكا بجريمة العصر، وتقدم من القيادة اليمنية والشعب اليمني وذوي الضحايا باحر التعازي، مؤكداً أن “دماءهم الزكية ستنتصر علي سيوف الجلادين”.



انتهي ** 2342

