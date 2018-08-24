تعاون وتنسيق بين الحشد والعشائر لملاحقة داعش في الانبار

وقال قائد العمليات في قوات الحشد الشعبي غربي محافظة الانبار، قاسم مصلح في بيان تداولته عدة وسائل اعلام محلية، 'ان الحشد الشعبي في قاطع عمليات غرب الأنبار يرتبط بعلاقة وثيقة بالعشائر الأصيلة في قضاء القائم ويشاطرهم جميع المناسبات، وان الأواصر الاجتماعية تزيد من التعاون بين الحشد والعشائر من خلال الزيارات المتبادلة وتوفير احتياجات المواطنين'.

واشار مصلح، الي 'ان الزيارات الميدانية لها تأثيرها الإيجابي علي صعيد التعاون المعلوماتي، إضافة لحفظ أمن الأقضية الغربية للأنبار من اي اعتداء إرهابي'.

ومعروف ان قوات الحشد الشعبي، ساهمت العام الماضي الي جانب قوات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب وابناء العشائر، في تحرير عدة مدن ومناطق في المحافظة من قبضة عصابات داعش الارهابية.

من جانب اخر نفذت تشكيلات تابعة لقوات الحشد الشعبي، عمليات مباغتة ضد خلايا داعش الارهابية في مناطق تابعة لمحافظة ديالي(120 كم شرق العاصمة بغداد).

وبحسب بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، نشرته وكالة (الاتجاه برس) الخبرية، الخميس، 'نفذت مفارز قتالية من اللواء 110 في الحشد الشعبي عملية مباغتة ضد احدي اهداف داعش الارهابي في اطراف ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة، واشتبكت مع الدواعش، ما اسفر عن اصابة احد الارهابيين والعثور علي سلاح نوع M4 ومواد متفجرة'.

واشار البيان الي ان عمليات ملاحقة فلول وبقايا داعش في محافظة ديالي مستمرة حتي القضاء عليهم نهائيا.

وتواصل تشكيلات الحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الامنية، تعقب عصابات داعش التي مازالت تمارس انشطتها الارهابية وتحاول استهداف المواطنين الابرياء، وتهديد الامن في بعض المناطق والمحافظات.

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