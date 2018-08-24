القوة البحرية اليمنية تنفذ عملية في العمق السعودي وتحقق هدفها

وقال مصدر عسكري للمسيرة نت أن القوة البحرية نفذت عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي تم خلالها ضرب هدف عسكري بسلاح مناسب.

وأكد المصدر العسكري أن العملية الخاصة داخل العمق البحري السعودي أصابت هدفها بدقة.

انتهي ** 2342

