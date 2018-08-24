القوة البحرية اليمنية تنفذ عملية في العمق السعودي وتحقق هدفها

طهران / 24 اب /اغسطس /ارنا-
نفذت القوة البحرية للجيش واللجان الشعبية اليمنية الخميس عملية نوعية خاصة داخل العمق السعودي لأول مرة حيث تم خلالها ضرب هدف عسكري.

وقال مصدر عسكري للمسيرة نت أن القوة البحرية نفذت عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي تم خلالها ضرب هدف عسكري بسلاح مناسب.
وأكد المصدر العسكري أن العملية الخاصة داخل العمق البحري السعودي أصابت هدفها بدقة.
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القوة البحرية اليمنية تنفذ عملية في العمق السعودي وتحقق هدفها

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