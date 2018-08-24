اليمن: صاروخ بدر1 الباليستي يدك معسكرا سعوديا في جيزان

واورد موقع 'المسيرة نت' عن مصدر في القوة الصاروخية اليمنية انه تم إطلاق صاروخ باليستي من طراز بدر1 علي معسكر سعودي مستحدث شرقي جيزان.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت الثلاثاء صاروخا باليستيا من نوع 'بدر1' علي معسكر للجيش السعودي شرق جيزان.

كما استهدفت القوة الصاروخية في 20 أغسطس الجاري معسكرا مستحدثا للجيش السعودي غرب نجران بصاروخ من نفس الطراز، وأكد مصدر في القوة الصاروخية أن الصاروخ أصاب هدفه وأحدث أضراراً كبيرة في المعسكر السعودي المستحدث، مشيرا إلي أن عملية القصف تمت بعد عملية رصد دقيقة للمعسكر المستهدف.

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